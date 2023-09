Haie holen TopstÃ¼rmer!

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck besetzt seinen vorerst letzten Import-Platz im Sturm. Mit Kevin Roy kommt ein Spieler mit NHL-...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck besetzt seinen vorerst letzten Import-Platz im Sturm.

Mit Kevin Roy kommt ein Spieler mit NHL- und AHL-Erfahrung.

Kevin Roy ist 30 Jahre alt und kommt aus Greenfield Park, CAN. Nachdem Roy in seiner Jugendzeit aufgezeigt hatte wurde er 2012 im NHL-Draft von den Anaheim Ducks gepickt. Für die Ducks bestritt der Kanadier insgesamt 28 NHL-Spiele (6G/1A). Insgesamt 7 Saisonen verbrachte Kevin Roy in der American Hockey League (AHL), und verbuchte dort in 301 Spielen 194 Punkte. Zuletzt sammelte der Stürmer in den Topligen Schwedens und Finnlands erste Europaerfahrungen. Bei den Haien will der 30-jährige eine wichtige und führende Position im Team einnehmen.

Kevin Roy: „Innsbruck ist für mich eine Top-Adresse in Europa um mich zu beweisen. Die Haie haben eine gute Entwicklung hinter sich, mit der CHL-Quali bereits einiges erreicht, und haben weitere Ziele, die ich mit ihnen erreichen will. Ich werde alles geben, um dem Team und der Organisation zu helfen. Mit dem Teamerfolg wird dann auch der persönliche von ganz alleine kommen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Wir sind sehr aufgeregt und froh einen Spieler wie Kevin verpflichtet zu haben. Er hat seine Qualitäten in Nordamerika bewiesen, und will dies nun auch in Europa tun. Wir erwarten, dass Kevin ein echter Unterschiedspieler für uns wird, Führung übernimmt, und uns mit seiner Qualität auch Tag für Tag im Training weiterbringt.“

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Für die ganze Haie-Organisation ist es eine Auszeichnung, dass sich ein Spieler von Kevins Format für uns entscheidet. Er bringt Erfahrung aus den besten Ligen der Welt mit. Kevin wird für uns alle eine Bereicherung sein, vor Allem die jungen Spieler werden von seiner Qualität und Einstellung profitieren. Die Fans können sich auf einen hochgradig talentierten, schnellen und technisch versierten Offensivspieler freuen.“