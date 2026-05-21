Haie holen neuen Defender

Innsbruck. (PM Haie) Connor Mayer lautet die nächste Neuverpflichtung des HCI.

Mit Mayer kommt ein lauf- und spielstarker Verteidiger nach Innsbruck.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie hat den nächsten Import-Platz vergeben. Connor Mayer wird in der kommenden Saison die Haie-Defensive verstärken. Der bald 27-jährige US-Amerikaner wechselt von den South Carolina Stingrays aus der East Coast Hockey League nach Tirol, kann in den letzten zwei Saisonen aber auch auf 23 Einsätze in der American Hockey League verweisen. HCI-Headcoach Ryan Kinasewich kennt den Defender gut, hatte er ihn doch bei seiner Zeit als Trainer der Utah Grizzlies (ECHL) auch einige Spiele unter seinen Fittichen.

Connor Mayer soll und wird der Haie-Defensive in der kommenden Saison mehr Ruhe und Stabilität verleihen.

Connor Mayer: „Vom ersten Kontakt und dem ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass der HCI der richtige Verein für mich ist. Die Entscheidung, nach Innsbruck zu wechseln, ist mir leichtgefallen. Jetzt kann ich es kaum erwarten loszulegen, das Team kennenzulernen, und alles für den Verein und die Fans zu geben.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Connor ist vor Allem für seine defensive Arbeit bekannt. Er lässt immer 100 % am Eis, ist zweikampfstark und verfügt über große Spielintelligenz. Connor ist eisläuferisch top, hat einen guten ersten Pass und in engen Spielsituationen ein Ruhepol in der Mannschaft. Wir freuen uns, Connor als Hai begrüßen zu dürfen.“