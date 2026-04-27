Haie holen nächsten Import

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck verpflichtet Brett Davis.

Der Stürmer aus Kanada ist ein klassischer Two-Way-Forward.

Brett Davis bringt sowohl offensive als auch defensive Stärken mit. Der 26-jährige wurde 2017 von den Dallas Stars im NHL-Draft gezogen, und verbrachte die darauffolgenden Jahre in der Western Hockey League, der East Coast Hockey League, und brachte es auch auf 28 Spiele in der American Hockey League. Zuletzt war er in der ECHL für Rapid City Rush tätig, und verbuchte in 68 Spielen 48 Punkte.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Bratt Davis ab kommendem Sommer im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Brett Davis: „Ich freue mich wirklich sehr künftig ein Hai zu sein. Es ist eine tolle Chance für mich und ich kann es kaum erwarten nach Innsbruck zu kommen und alles kennenzulernen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Assistant Coach Florian Pedevilla „Mit Brett verpflichten wir einen klassischen Two-Way-Forward. Brett ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der unter die Haut geht und beim Gegner immer wieder Fehler erzwingt. Er überzeugt durch Einsatz, Intensität, Zuverlässigkeit und Teamplay. Wir freuen uns sehr ihn im Team zu haben.“