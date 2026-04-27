Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Haie holen nächsten Import
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Haie holen nächsten Import

27. April 20261 Mins read120
Share
Share

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck verpflichtet Brett Davis.

Der Stürmer aus Kanada ist ein klassischer Two-Way-Forward.

Brett Davis bringt sowohl offensive als auch defensive Stärken mit. Der 26-jährige wurde 2017 von den Dallas Stars im NHL-Draft gezogen, und verbrachte die darauffolgenden Jahre in der Western Hockey League, der East Coast Hockey League, und brachte es auch auf 28 Spiele in der American Hockey League. Zuletzt war er in der ECHL für Rapid City Rush tätig, und verbuchte in 68 Spielen 48 Punkte.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Bratt Davis ab kommendem Sommer im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Brett Davis: „Ich freue mich wirklich sehr künftig ein Hai zu sein. Es ist eine tolle Chance für mich und ich kann es kaum erwarten nach Innsbruck zu kommen und alles kennenzulernen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Assistant Coach Florian Pedevilla „Mit Brett verpflichten wir einen klassischen Two-Way-Forward. Brett ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der unter die Haut geht und beim Gegner immer wieder Fehler erzwingt. Er überzeugt durch Einsatz, Intensität, Zuverlässigkeit und Teamplay. Wir freuen uns sehr ihn im Team zu haben.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Wieder eine Packung - Mannheim schon mit 12 Gegentoren! Berlins Stettmer mahnt: "Dürfen niemals nachlassen", Pföderl schreibt Torjäger-History: "Nehme ich mit und weiter geht´s"

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Haie holen Messner zurück

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verpflichtet Joel Messner. Der Defender kehrt nach...

By10. April 2026
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Kevin Macierzynski wechselt zu den Haien

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verstärkt sich mit Kevin Macierzynski. Der Routinier...

By5. April 2026
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Kernberger wird ein Hai

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI meldet den nächsten Neuzugang in der Defensive....

By18. März 2026
Adler Stadtwerke KitzbühelHC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Haie verpflichten Niklas Bretschneider

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI hat sich die Dienste von Niklas Bretschneider...

By11. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten