Haie holen Messner zurück

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verpflichtet Joel Messner.

Der Defender kehrt nach vier Saisonen nach Innsbruck zurück.

Innsbruck war für Joel Messner in der Saison 21/22 die erste Station in Europa. Beim HCI wusste der Mann aus Winnipeg (CAN) zu überzeugen, kam unter Anderem auf 35 Punkte in 49 Spielen. Danach folgten Engagements in Zvolen (Slowakei), beim HC Pustertal und in Fehérvár. Bei den Ungarn war Messner zwei Jahre lang stabiler Fixpunkt in der Defensive, und erreichte mit Fehérvár in der abgelaufenen Saison das Semifinale der win2day ICE Hockey League. Jetzt kehrt der 32-jährige nach Tirol zurück.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich Joel Messner wieder in Innsbruck begrüßen zu dürfen.

Joel Messner: „Meine Familie und ich freuen uns sehr, wieder nach Innsbruck zurückzukehren. Diese Stadt, der Verein und die Fans haben einen speziellen Platz in unseren Herzen. Ich will den HCI unbedingt wieder erfolgreich sehen, und kann es kaum erwarten, mit dem Team daran zu arbeiten.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoch Ryan Kinasewich: „Joel überzeugt durch Übersicht, einen starken ersten Pass und die Fähigkeit, sich auch ins Angriffsspiel einzuschalten. Gleichzeitig sorgt er mit seiner Erfahrung für Ruhe und Struktur auf dem Eis. Er wird uns definitiv weiterbringen.“

Assistant Coach Florian Pedevilla: „Da ich Joel noch gut kenne sind wir sehr froh, dass er für die nächsten 2 Jahre zu uns wechselt. Von Joel Messner kann man einen modernen, offensivstarken Verteidiger erwarten, der das Spiel gut aufbaut und mit seiner körperlichen Präsenz Stabilität in unsere Defensive bringt.“