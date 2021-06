Haie holen jungen Kanadier!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie hat sich mit einem weiteren Legionär aus Nordamerika verstärkt. Der Kanadier Alex Dostie wird kommende Saison...

Der Kanadier Alex Dostie wird kommende Saison im Haifischbecken auf Punktejagd gehen.

Den Verantwortlichen des HC TIWAG Innsbruck ist es wieder gelungen, einen jungen, talentierten Crack nach Tirol zu lotsen. Der 24-jährige Kanadier Alex Dostie wird kommende Saison den Sturm der Haie verstärken.

Dostie wurde im NHL-Draft 2016 von den Anaheim Ducks gepickt, und spielte seither hauptsächlich in deren Farmteam in der AHL, den San Diego Gulls. Bisher brachte er es in seiner Karriere auf knapp 140 Spiele in der AHL, und erreichte dabei 34 Scorerpunkte.

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe über den Neuzugang: „Alex ist ein dynamischer und hungriger Spieler. Seine Schnelligkeit und sein Stil im Offensivspiel werden uns sicher helfen. Die große Eisfläche hier in Europa wird ihm liegen.“