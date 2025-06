Haie holen Ex-Liga-MVP!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck verstärkt sich mit Steven Owre.

Der Kanadier war in der Saison 2023/2024 MVP der win2day ICE Hockey League.

Dem HC TIWAG Innsbruck-Die Haie ist ein wahrer Transfer-Coup gelungen. Mit Steven Owre wird in der nächsten Spielzeit der Liga-MVP der vorletzten Saison für die Haie auflaufen. Der Kanadier sorgte damals im Dress der Pioneers Voralberg für Furore, und war maßgeblich am Playoff-Einzug der Vorarlberger beteiligt. Das bekamen auch die Haie zu spüren, gegen die Owre in den beiden Pre-Playoff-Partien insgesamt 6 Punkte (3G/3A) verbuchen konnte. Jetzt soll der 29-jährige seine Scorerqualitäten aber für die Tiroler aufs Eis bringen.

Für den Mann aus Edmonton wird es bereits die fünfte Saison in Europa sein. Neben den Pioneers schlug Owre bei all seinen bisherigen Stationen ein. Sowohl bei Cergy-Pontoise (Ligue Magnus/FRA) als auch in Belfast (EIHL) oder zuletzt bei La Chaux-de-Fonds (SL) konnte er seine Offensivpower unter Beweis stellen.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Steven Owre nächste Saison im Team begrüßen zu dürfen.

Start Abo-Vorverkauf ab morgen

Ab Dienstag können sich Haie-Fans ihr Abo für die kommende Saison im Vorverkauf sichern. Alle Infos dazu wird es ab morgen auf hcinnsbruck.at geben.

Steven Owre: „Ich freue mich sehr, Teil einer so großartigen Organisation zu werden und freue mich darauf, in Innsbruck an den Start zu gehen. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, den Verein zurück in die Playoffs zu bringen und nächstes Jahr in der Liga für Furore zu sorgen.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Steven Owre ist das letzte Puzzleteil, das im Kader gefehlt hat. Ich denke er ist ligaweit bekannt und man braucht nicht viel über ihn zu sagen. Schon bei den ersten Gesprächen mit Steven hatte man sofort das Gefühl, dass er zu uns will. Dass es schlussendlich mit der Verpflichtung geklappt hat, war eine super Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wir sind stolz, Steven bei uns im Team zu haben

