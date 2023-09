Haie holen den Dreier in Laibach!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck feiert einen knappen Auswärtssieg in Ljubljana. Die Haie ringen die grünen Drachen mit 2:1 nieder....

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck feiert einen knappen Auswärtssieg in Ljubljana. Die Haie ringen die grünen Drachen mit 2:1 nieder.

Beide Teams legen von Beginn an vor Allem Wert darauf, nicht ins offene Messer zu laufen. Olimpija im Wissen um die Offensivstärke der Haie, die Tiroler mit der Erfahrung des ersten Drittels gestern in Villach. So entwickelt sich vorerst ein Spiel ohne die ganz großen Möglichkeiten, wobei die Haie ein leichtes Übergewicht und Chancenplus verzeichnen können. Nach 20 Minuten steht es aber noch 0:0.

Im Mittelabschnitt nehmen die Haie dann das Heft in die Hand. Beinahe alles spielt sich im Drittel der Hausherren ab, die Tiroler kommen zu vielen guten Möglichkeiten, bleiben aber im Abschluss zu ungenau. Defensiv lassen die Haie wenig zu, nur in Minute 26 vergessen alle auf Laibachs Nummer 77, Trevor Gooch. Nach einem Bully bringt Predan die Scheibe Richtung Tor, HCI-Goalie Evan Buitenhuis lässt die Scheibe prallen, und Gooch, völlig allein gelassen, schiebt zum 1:0 ein. Der HCI bleibt weiter die tonangebende Mannschaft, doch es dauert bis zur 40. Minute ehe der hochverdiente Ausgleich fällt. Corey Mackin bedient Brady Shaw, und der MVP der letzten Saison schließt trocken ins kurze Eck ab.

Zu Beginn des Schlussabschnitts haben die Haie dann Glück. Ein Schuss von Nick Albano wird von einem Laibach-Spieler abgefälscht, landet direkt auf der Schaufel von Lukas Bär, und der Tiroler sagt „Danke“ – 2:1 für die Haie. Jetzt ändert sich der Charakter der Partie, denn plötzlich müssen die Drachen im eigenen Stadion aufmachen, die Haie verlagern sich aufs Kontern. Viel lässt die Truppe von Mitch O’Keefe in weiterer Folge nicht zu. Zwei Mal muss Goalie Buitenhuis sein ganzes Können aufblitzen lassen, zwei Mal haben die Haie einen Unterzahl zu überstehen, doch am Ende bringen die Tiroler die Partie relativ sicher ins Trockene.

Insgesamt ein verdienter Sieg der Haie, die somit mit drei Punkten an diesem Wochenende durchaus zufrieden sein können. Am kommenden Dienstag kommt es dann zum Schlager gegen Meister Salzburg in der TIWAG Arena.

HK SZ Olimpija – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 1:2 (0:0,1:1,0:1)

Tore: Gooch (26.) bzw. Shaw (40.), Bär (41./GWG);

