Haie-Heim-Triple startet mit Linz!

Innsbruck. (PM Haie) Nach der Länderspielpause geht der HCI mit drei Heimspielen in die nächste Phase der Meisterschaft. Den Beginn macht morgen das Spiel gegen Linz.

Pause hat gutgetan

Die spielfreie Zeit kam dem Team von Headcoach Jordan Smotherman gerade recht. „Unsere letzten beiden Spiele in Klagenfurt und Laibach waren ein Schritt nach vorne, somit sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. Die Jungs hatten jetzt Zeit den Kopf freizubekommen und die Batterien aufzuladen. Das hat ihnen gutgetan, das haben wir schon in den Trainings in dieser Woche gemerkt“, so der Coach. In den letzten Tagen haben er und sein Team intensiv in vielen Bereichen des Spiels gearbeitet. Smotherman hofft, dass bereits gegen Linz Fortschritte zu sehen sein werden: „Speziell im Goal-Scoring müssen wir besser werden. In Laibach hat uns diese Ineffektivität das Spiel gekostet“.

Sascha Bauer bleibt

Weiter an Bord bleibt Stürmer Sascha Bauer. Nach der Try-Out Phase hat sich der Verein entschlossen, Bauer zumindest bis Saisonende weiter zu verpflichten. „Ich bin natürlich happy, dass das geklappt hat. Das Team, die Fans, die Stadt – ich fühle mich wirklich sehr wohl hier“. Mit der Weiterverpflichtung von Sascha Bauer reagiert der HCI auf die lange Verletzungspause von Nicholas Schintler.

Mit Linz Rechnung offen

Das morgige Spiel ist bereits das zweite Saisonaufeinandertreffen der Haie mit den Black Wings Linz. Die erste Begegnung Mitte Oktober, ebenfalls in der TIWAG Arena, konnten die Linzer mit 3:1 für sich entscheiden. Coach Smotherman erwartet morgen einen anderen Auftritt seines Teams: „Wir waren in diesem Spiel zu passiv, haben eigentlich nur reagiert. Wir sind ein Team, das immer vorwärts gehen muss, sich nicht zurücklehnen darf. Das müssen wir besser machen“.

Intensive Woche

Auf die Cracks und die Fans des HCI kommt eine intensive Woche zu. Nach dem Spiel gegen Linz stehen nämlich noch die Heimpartien gegen Bozen (Freitag) und Fehérvár (Sonntag) auf dem Programm. Das Spiel gegen Fehérvár steht dabei ganz unter dem Motto „Bring your Heroes“. Jeder Abonnent und jede Abonnentin erhält für dieses Spiel ein zusätzliches Gratis-Ticket. Bei der Aktion handelt es sich um eine Kooperation der Liga, der Vereine und Ligasponsors win2day.

Abobesitzer, die das Abo digital in ihrem Benutzerkonto haben, können auf tickets.hcinnsbruck.at unter „Reservierte Tickets“ 1 Gratis-Ticket für „ihren Hero“ beim Spiel am 17. 11. 2024 abrufen.

Abobesitzer, die das Abo nur als PVC-Karte haben, können sich am Spieltag an der Abendkassa ein Gratis-Ticket für ihren Hero abholen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Steinbach Black Wings Linz

Mittwoch, 13.11.2024, 19:15 Uhr TIWAG Arena (live in ORF Sport+)

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia

Freitag, 15.11.2024, 19:15 Uhr – TIWAG Arena

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Hydro Fehérvár AV19

Sonntag, 17.11.2024, 17:30 – TIWAG Arena

