Haie gegen Pinguins: Offensive ohne Durchschlagskraft macht Haie zahnlos

Köln. (MR) Das Top Spiel des Tages der Kölner Haie (6.) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (3.) entschieden die Seestädter mit 3:1 für sich.

Die Haie starteten gut in das Spiel, doch man traf nur das Außennetz. Zur Drittelmitte konnten sich die Hausherren mal länger im Angriffsdrittel festsetzen, ja sie zogen gar ein Powerplay bei 5 gegen 5 auf. Allein der Abschluss fehlte und damit auch der Treffer. Dann war die Scheibe weg und in die andere Richtung unterwegs. Jetzt hatten sich die Pinguins festgesetzt und feuerten aus allen Lagen. Was sich schließlich auszahlte, denn Fabian Herrmann traf zur erstmaligen Führung. Die erste Strafzeit traf die Haie, und hier machten die Gäste kurzen Prozess, ganze 8 Sekunden hatte es gedauert, bis Hudaček erneut hinter sich greifen musste. Dagegen verteidigten die Pinguins ihre eigene Unterzahl wenig später so gut, dass Köln so gut wie überhaupt nicht ins Angriffsdrittel kam. Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel etwas, es ging zwar hin und her, doch Großchancen waren Mangelware. So blieb es auch nach 40 Minuten beim 0:2 Rückstand der Haie.

Haie-Treffer erfolgt zu spät

Im dritten Durchgang versuchten die Haie, den Druck zu erhöhen, doch die Abwehr der Pinguins zeigte sich sicherer als die Offensivpower der Hausherren. Und Schüsse, die durchkamen, trafen das Gestänge, das Außennetz oder waren sichere Beute für Gudlevskis im Tor der Pinguins. Auch zwei Powerplays kurz nacheinander brachten hier keine Ergebnisänderung im Sinne der Domstädter. Früh zog man den Goalie, und tatsächlich klappte es jetzt mit dem Treffer. MacLeod hatte von der blauen Linie aus den Puck unhaltbar eingeschweißt. Doch zu mehr reichte es nicht, denn im Gegenteil konnte Gästekapitän Urbas die Scheibe in das leere Tor tragen.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 57 Brady Austin, 91 Moritz Müller – 63 Parker Tuomie, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 92 Håkon Hänelt; 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 33 Tim Wohlgemuth, 46 Kevin Niedenz

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 6 Anders Grönlund, 53 Maxim Rausch – 9 Jan Urbas, 13 Ziga Jeglic, 8 Nino Kinder; 42 Matthew Abt, 72 Phillip Bruggisser – 14 Ross Mauermann, 37 Markus Vikingstad, 23 Max Görtz; 32 Nicolas Appendino, 48 Nicholas B. Jensen – 26 Dominik Uher, 57 Alex Friesen, 25 Fabian Herrmann; 22 Vladimir Eminger – 76 Justin Büsing, 65 Christian Wejse, 84 Joose Antonen

Die Tore erzielten:

0:1 (10:15) Herrmann (Jeglic, Uher)

0:2 (15:16) Uher (Jeglic) PP1

1:2 (57:10) MacLeod (Almquist, Kammerer) EA

1:3 (59:48) Urbas (Kinder) EN

Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 11 Sirko Hunnius (53 Joshua Römer, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 6 Min.; BHV – 8 Min.

Zuschauer: 18.286

