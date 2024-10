Haie gegen Grizzlys: am Ende ist es „nochmal jot jejange“

Köln. (MR) In einem rasanten Spiel ging es immer eng zu, was nicht nur Umklammerungen meint. Nach dem Ausgleich konnten die Haie eine knappe...

Köln. (MR) In einem rasanten Spiel ging es immer eng zu, was nicht nur Umklammerungen meint. Nach dem Ausgleich konnten die Haie eine knappe 2:1 Führung über den Zielstrich arbeiten.

Zum ersten Mal in dieser Saison trafen die Kölner Haie auf die Grizzlys aus Wolfsburg, es war die Begegnung des Tabellenfünften gegen den Sechsten, und an die 17.000 Fans wurden erwartet. Bei den Haien fehlte heute Grenier verletzungsbedingt, seinen Platz neben Schütz und MacLeod nahm Parker ein. Es ging sofort sehr intensiv zur Sache, schnell hin und her. Und früh erzielte Kammerer in seinem heute 400. DEL-Spiel den ersten Treffer (2.). Die Teams schenkten sich nichts. Es wurde womöglich intensiver, wobei allerdings im Verlaufe des ersten Drittels der Spielfluss etwas verloren ging. Es ging mehr um weite Pässe und Kampf in den Ecken. Einen solchen „überstand“ Kölns Almquist nicht, er musste in der 20. Spielminute in die Kabine begleitet werden (kam aber nach der Pause zurück). Das Schiedsrichtergespann hatte das nicht als strafenwürdig angesehen, ja das Spiel weiterlaufen lassen, obwohl Almquist in der Ecke an der Bande liegen geblieben war. Auch im zweiten Durchgang hieß das Motto: Kämpfen an der Bande, blocken, wegstechen, schnell einen weiten Pass nach vorn und hinterher. So lief es in hohem Tempo, ohne dass ein Treffer fallen wollte. Man hatte schon fast das Gefühl, dass dies heute ein Abnutzungskampf werden würde – am Ende der die Nase vorne hat, der auch nach Minute 50 noch mehr Körner hat. Wenige Sekunden vor der nächsten Erholungspause fiel dann doch noch eine Scheibe ins Tor, Archibald hatte eine Bogenlampe um den Pfosten nachgedrückt.

Verbissener Kampf auf beiden Seiten bis zum Ende

Es blieb bei dem engen Spiel mit vielen Kämpfen in den Ecken. Schreckminute dann in der 45. Spielminute, als hinter dem Wolfsburger Tor der Grizzly Varone mit dem Hai Curry zusammenstieß und beide Spieler erst einmal benommen auf dem Eis liegen blieben. Sie konnten aber auf eigenen Beinen wieder zur Wechselbank fahren. Nach einem Fanghandsave gegen Dumont auf der einen Seite ging es wieder in die andere Richtung. Der Schuss von Aubry strich noch am Tor vorbei, Storm nahm das Spielgerät auf und wackelte die Verteidiger aus, Aubry vollendete letztlich per Abstauber. Der gut gefüllte Rund stieß befreienden Jubel aus, waren die Haie damit doch wieder in Vorlage gegangen (50.). Beide Teams setzten alles daran, einen weiteren Treffer zu erzielen. Die Niedersachsen wurden nochmals ein wenig zurückgeworfen, da sie eine Strafe kassierten, was sie dann im eigenen Drittel einschnürte für weitere zwei Minuten, die zur Aufholjagd fehlten. Anschließend ging Weitzmann vom Eis für den sechsten Feldspieler. Doch alle möglicherweise vorhandenen Möglichkeiten wurden weggearbeitet, und die Domstädter konnten diese knappe Führung über die Zeit retten. Es muss sicher nicht extra erwähnt werden, dass nach der Sirene die Fans wieder die „Huda-Show“ anforderten, der es aber diesmal beim Tanzen beließ und nicht mehr auf das Tor sprang.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 62 Parker Tuomie, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 57 Brady Austin, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 93 Håkon Hänelt; 34 Elias Lindner – 33 Tim Wohlgemuth, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

WOB – 67 Hannibal Weitzmann – 95 Fabio Pfohl, 55 Ryan Button – 18 Laurin Braun, 71 Justin Feser, 13 Lucas Dumont; 24 Janik Möser, 6 Ryan O’Connor – 25 Darren Archibald, 26 Phil Varone, 97 Matt White; 44 Julian Melchiori, 2 John Ramage – 93 Spencer Machacek, 51 Andy Miele, 63 Luis Schinko; 28 Jimmy Martinovic – 23 Robin Veber, 40 Julian Chrobot, 91 Timo Ruckdäschel

Die Tore erzielten:

1:0 (01:26) Kammerer (Aubry, Austin)

1:1 (29:05) Archibald (Varone, White)

2:1 (49:06) Aubry (Storm, Kammerer)

Schiedsrichter: 19 Benjamin Hoppe, 23 Reid Anderson (42 David Tanko, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 2 Min.; WOB – 4 Min.

Zuschauer: 18.347