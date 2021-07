Haie fixieren Vorbereitungsprogramm!

Innsbruck. (PM Haie) Der Countdown läuft! In gut eineinhalb Monaten starten die Innsbrucker Haie mit dem Testspiel gegen die Straubing Tigers in die Vorbereitung...

Sieben Testspiele, sieben namhafte und attraktive Herausforderungen für die neue Spielzeit – die Innsbrucker Haie geben diese Woche ein umfangreiches Testspielprogramm bekannt. Der Auftakt steigt am 20. August in der TIWAG Arena gegen den DEL-Klub Straubing Tigers. Pünktlich zur Saisoneröffnung soll in diesem Rahmen auch das traditionelle Haiefest stattfinden. Ablauf und Fixierung mit den Behörden vor Ort stehen aber noch aus.

Bereits zwei Tage später gastiert das neuformierte Team von Headcoach Mitch O’Keefe dann zum Retourspiel in Straubing.

Das große Highlight der Vorbereitung findet dann am 05. September in Italien statt. Ligaeinsteiger HC Pustertal feiert standesgemäß im neuen Tiroler Derby die feierliche Stadioneröffnung.

Haie-Headcoach Mitch O’Keefe blickt einer vielfältigen Vorbereitung entgegen. „Wir sind in erster Linie schon richtig gespannt und aufgeregt. Wir freuen uns auf den Start und haben auch ein sehr spannendes Testspielprogramm. Für uns ist jedes Spiel enorm wichtig, wir haben schließlich viele neue Spieler zu integrieren. In den Duellen gegen die Ligakonkurrenten haben wir dann auch die nötige Standortbestimmung.“