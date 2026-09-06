Haie feiern Sieg in Ravensburg

InnSbruck. (PM Haie) Der HCI gewinnt den nächsten Test.

Beim 5:2 in Ravensburg zeigen die Haie vor Allem im zweiten Abschnitt einen abgeklärten Auftritt.

Die Haie, ohne Nikita Scherbak und Philipp Lindner, sind zu Gast bei den Ravensburg Towerstars, bei denen übrigens Ex-Hai Mark Rassell in der Offensive auf Punktejagd geht. Die Hausherren zeigen ein gutes erstes Drittel, haben insgesamt auch mehr Möglichkeiten und mehr vom Spiel, sind im Abschluss aber zu unpräzise, oder scheitern an einem bislang blendend aufgelegten Haie-Goalie Jakob Brandner. Der HCI spielt taktisch diszipliniert, ist meist aus Kontern gefährlich, und geht aus einem dieser Gegenstöße auch in Führung. Steven Owre setzt sich mit einem wunderschönen Haken durch die eigenen Beine gegen zwei Ravensburger durch und bringt die Scheibe, mit etwas Glück, im Kasten der Towerstars unter. Die Haie führen nach zwanzig Minuten etwas glücklich mit 1:0.

Drittel zwei beginnt mit einem Powerplay der Haie, über eine Minute davon sogar bei fünf gegen drei. Den Tirolern gelingt in dieser Phase zwar kein Treffer, die fallen aber kurz darauf. Zunächst erhöht Kilian Rappold nach schöner Vorarbeit von Niklas Bretschneider auf 2:0, danach schraubt Justin Richards nach einem Traumangriff und Pass von Kevin Macierzynski den Score auf 3:0. Wenig später ist es wieder Richards, der nach einer tollen Einzelleistung mit seinem zweiten Tor auf 4:0 stellt. Die Haie spielen ein, über weite Strecken, ganz souveränes Mitteldrittel, stehen defensiv gut, bringen ein starkes Penaltykilling aufs Eis, haben mit Brandner einen starken Rückhalt und sind offensiv immer brandgefährlich. Der einzig große Schönheitsfehler im zweiten Abschnitt dann in Minute 38. Die Haie spielen schlampig aus dem eigenen Drittel, verlieren die Scheibe, und werden durch Towerstars-Stürmer Odeen Toftu bestraft – nach 40 Minuten steht es somit 1:4.

Im Schlussabschnitt plätschert das Spiel zunächst etwas dahin, ehe Robbie Czarnik wieder für ein Highlight sorgt. Mit einem Michigan-Goal stellt er in Minute 45 auf 2:4. Die Towerstars versuchen in der Folge noch einmal heranzukommen, die Haie lassen aber wenig zu, und verlegen sich vermehrt aufs Kontern. Bei einem der Gegenstöße hat Rappold das 2:5 auf dem Schläger, scheitert aber an Ravensburg-Goalie Ilya Sharipov. Den fünften Innsbrucker Treffer markiert schließlich Steven Owre, der mit einem Empty-Net-Goal aus dem eigenen Drittel den Deckel drauf macht.

Der HCI feiert einen insgesamt verdienten 5:2-Auswärtserfolg bei den Ravensburg Towerstars. Die Haie waren effektiver, klarer in der Offensive und defensiv diszipliniert, während die Hausherren aus ihren Druckphasen zu wenig Kapital schlugen. Am kommenden Freitag steigt das letzte Preseason-Spiel. Gegner in der TIWAG Arena wird der Traditionsklub EHC Olten aus der Schweiz sein.

Ravensburg Towerstars – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 2:5 (0:1,1:3,1:1)

Torfolge: 0:1 Owre (17./EQ), 0:2 Rappold (23./EQ), 0:3 Richards (24./EQ), 0:4 Richards (31./EQ), 1:4 Tufto (38./EQ), 2:4 Czarnik (45./EQ), 2:5 Owre (60./EN);

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