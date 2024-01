Haie feiern Shootout-Sieg beim KAC!

Der HCI ringt Tabellenführer KAC auswärts nieder und gewinnt trotz zweimaligen Rückstands nach Penaltyschießen. Nach einer guten Anfangsphase der Haie übernimmt der KAC nach...

Nach einer guten Anfangsphase der Haie übernimmt der KAC nach rund fünf Minuten das Kommando, und ist von da an die Mannschaft mit mehr Spielanteilen und den besseren Möglichkeiten. In Minute neun geht der Tabellenführer dann auch nicht unverdient in Führung. Matt Fraser bezwingt Evan Buitenhuis aus kurzer Distanz. Weitere Möglichkeiten lassen die Klagenfurter aber ungenützt, die größte vergibt Thomas Hundertpfund, der Buitenhuis zu einer starken Parade zwingt (19.). Die Haie haben auch ihre Chancen, vor Allem über Topscorer Kevin Roy. Ein Tor bleibt den Innsbruckern aber in Drittel eins verwehrt.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts verhindert Buitenhuis mit zwei Topparaden gegen Fraser und Haudum einen größeren Rückstand der Haie. Die Tiroler überstehen diese Drangperiode und können in Minute 26 im Powerplay ausgleichen. Nick Albano schlenzt die Scheibe ins lange Eck. Die Haie machen es dem KAC von da an viel schwerer gefährlich zu werden, betreiben einen enormen Aufwand, und kämpfen sich ins Spiel. Eine, aus Haie-Sicht, harte Strafe gegen Lukas Bär leitet aber wieder die Führung für den KAC ein. Matt Fraser stellt in Überzahl mit seinem zweiten Treffer auf 2:1. Damit ist das Momentum wieder klar auf Seiten der Klagenfurter, die bis zum Drittelende auf den nächsten Treffer drücken. Dank etwas Glück und Buitenhuis bleibt es nach 40 Minuten aber beim 2:1.

Im Schlussabschnitt sind zunächst bei beiden Teams die Special Teams gefordert. Gleich fünf Mal heißt es in den ersten 14 Minuten des dritten Drittels Powerplay, drei Mal für den KAC, zwei Mal für die Haie, die im Gegensatz zu den Hausherren eine Überzahl auch ausnutzen können. Adam Rockwood gleicht in Minute 48 zum 2:2 aus. Der KAC drückt in den letzten Minuten noch einmal auf das dritte Tor, doch die Haie, die im Konter ebenfalls noch Chancen vorfinden, kämpfen sich leidenschaftlich in die Verlängerung. Dort gibt es keinen Sieger, und so muss das Shootout entscheiden. Hier bleibt Evan Buitenhuis zwei Mal Sieger, während bei den Haien Kevin Roy und Gordie Green treffen und so den Sieg eintüten. Bereits morgen sind die Haie auswärts bei Ljubljana gefordert.

EC-KAC – HC TIWAG Innsbruck-Die 2:3/SO (1:0,1:1,0:1)

Tore: Fraser (9., 35./PP1) bzw. Albano (26./PP1), Rockwood (48./PP1), Roy (entscheidender Penalty);