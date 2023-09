Haie feiern in der CHL einen hart erkÃ¤mpften, aber letztlich verdienten Sieg!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie feiert im zweiten CHL-Heimspiel den zweiten Sieg. Die Haie ringen die Belfast Giants in...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie feiert im zweiten CHL-Heimspiel den zweiten Sieg.

Die Haie ringen die Belfast Giants in einem engen Spiel mit 2:1 nieder.

Man wusste im Lager der Haie, dass die Partie gegen die Belfast Giants eine ganz schwierige Aufgabe werden würde, und so kam es dann auch. Die Giants erwiesen sich von Beginn an als der erwartet schwere Gegner, mit den Tirolern auf Augenhöhe, gewillt, aus Innsbruck Zählbares mitzunehmen. Zwar kamen die Haie früh zu guten Chancen (Halbert 1. Außenstange, Mackin 2.), doch auch die Gäste zeigten, dass sie zu jeder Zeit gefährlich werden können, Haie-Goalie Evan Buitenhuis musste sich einige Male auszeichnen. So hatten die Tiroler nach zwanzig Minuten zwar ein spielerisches Übergewicht und Chancenplus, Tore fielen aber keine, bei den Schüssen aufs Tor lagen sogar die Giants vorn.

Das Mitteldrittel gestaltete sich dann noch ausgeglichener. Die Partie war völlig offen, beide Teams kamen zu Chancen, ließen Überzahlspiele ungenützt. Pech für die Tiroler in der 27. Minute, als kurz hintereinander Corey Mackin, Brady Shaw und Dario Winkler alle am starken Giants-Goalie Tyler Beskorowany scheiterten. Gegen Ende des Abschnitts schalteten die Haie noch einmal einen Gang höher, drückten auf die Führung, und kamen in Minute 38 dann auch zum 1:0. Brady Shaw scheiterte zunächst nach schöner Einzelleistung an Beskorowany, Gordie Green staubte mit seinem Premierentreffer für die Haie ab. Mit dieser knappen Führung ging es in ein wildes Schlussdrittel.

Dieses war geprägt von vielen Strafen, vor Allem auf Seiten der Gäste, die sich somit das Leben schwer machten. Bei einer doppelten Überzahl der Haie glaubten viele in der Halle, jetzt könnten die Hausherren den Sack zumachen, doch es kam anders. Matt McLeod schockte die Tiroler mit einem Shorthander, plötzlich stand es 1:1. Die Haie konnten wenig später durch Corey Mackin im Powerplay zurückschlagen, diese Führung brachten die HCI-Cracks dann über die Zeit, auch dank eines wieder starken Evan Buitenhuis im Tor.

Im Lager des HCI freut man sich über einen hart erkämpften, aber letztlich verdienten 2:1-Sieg über die Belfast Giants. Am kommenden Sonntag wartet der schwere Gang nach München zu Red Bull, gleichzeitig die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt in 8 Tagen.

HC TIWAG Innsbruck–Die Haie – Belfast Giants 2:1 (0:0,1:0,1:1)

Tore: Green (38.), Mackin (48./PP1) bzw. McLeod (44./SH2);

