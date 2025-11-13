Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Haie feiern Derbysieg!
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Pioneers Vorarlberg

Haie feiern Derbysieg!

13. November 20252 Mins read41
Share
© HC Innsbruck
Share

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI gewinnt das Westderby gegen die Pioneers nach Overtime. Es wären aber durchaus drei Punkte möglich gewesen.

Für beide Teams ist das heutige Spiel eine ganz wichtige Partie, wollen sowohl die Haie als auch die Pioneers wieder den Anschluss an die Top 10 finden. So eng gestaltet sich auch das erste Drittel. Große Chancen bleiben zunächst aus, das sollte sich dann aber ändern. In Minute acht reißt Pioneers-Stürmer Nathan Burke nach einem Schuss die Hände in die Höhe. Die Scheibe war aber lediglich an der Latte. Beinahe im Gegenzug haben die Haie die Doppelchance auf die Führung. Sowohl Max Coatta als auch Marcel Witting scheitern aber aus kurzer Distanz an Goalie Alex Caffi. Mitte des Drittels können die Pioneers das einzige Powerplay des ersten Abschnitts nicht nutzen, die Haie lassen hier keine einzige Topchance zu. Anders in Minute 17, als abermals Burke vor Matt Vernon auftaucht, der Haie-Goalie aber glänzend pariert. Gegen Ende des Drittels haben die Haie noch einmal starke Minuten, ohne jedoch Zählbares aufs Scoreboard zu bekommen.

Die Tiroler kommen viel besser aus der Kabine, und haben im zweiten Abschnitt ein frühes Powerplay. Trotz viel Zeit im Drittel der Pioneers und einigen Chancen bleibt es aber beim 0:0. Die Haie bleiben am Drücker, dominieren die ersten zehn Minuten des Abschnitts, und gehen schließlich auch verdient in Führung. Steven Owre stellt sehenswert in Minute 27 gegen seine Ex-Kollegen auf 1:0. Sebastian Benker legt einige Minuten später im Powerplay nach, es steht 2:0 für die Haie (34.). Die Pioneers nehmen ein Time-Out, und Coach Johannes Nygard scheint die richtigen Worte zu finden. Die Vorarlberger antworten nämlich prompt. Burke verkürzt im Powerplay nach schöner Kombination auf 2:1 (35.). Die Haie schwächen sich danach selbst. Lukas Bär fasst eine 5 Minuten plus Spieldauerstrafe wegen eines Stockschlags aus, die Pioneers sind also wieder im Powerplay. Vier Minuten dieser Strafe übersteht der HCI, die letzte Minute nehmen sie in den letzten Abschnitt mit.

Diese überstehen die Haie ebenfalls schadlos, und sind danach wieder die Chefs auf dem Eis. Jonas Dobnig stellt aus einem Gestocher in Minute 43 den Zweitorevorsprung wieder her, die Haie kontrollieren in weiterer Folge die Partie. Bis sieben Minuten vor Schluss. Da kommen die Gäste etwas glücklich zum Anschlusstreffer. Casey Dornbach erbt die Scheibe irgendwie im eigenen Drittel, kann alleine auf Vernon zufahren, und stellt auf 3:2. Die Pioneers sind wieder im Spiel, und kurz vor Schluss noch einmal im Powerplay. Die Gäste ziehen den Tormann, und gleichen bei 6 gegen 4 durch Woger tatsächlich noch aus. Es geht in die Verlängerung. Dort ist es Innsbrucks Topscorer, der bereits nach 23 Sekunden für den
verdienten Siegestreffer sorgt. Steven Owre wird von Patrick Kudla bedient, und schließt trocken zum 4:3 ab.

Die Haie feiern einen wichtigen Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg, trauern aber sicher einem verlorenen Punkt nach. Am Samstag geht’s zu den Caps nach Wien, und am Sonntag müssen die Haie in Graz bestehen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Pioneers Vorarlberg 4:3/OT (0:0,2:1,1:2-1:0)
Torfolge: 1:0 Owre (27./EQ), 2:0 Benker (34./PP1), 2:1 Burke (35./PP1), 3:1 Dobnig (43./EQ), 3:2 Dornbach (53./EQ), 3:3 Woger (58./PP1), 4:3 Owre (61./EQ/GWG

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

174
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post KAC für die Black Wings weiter nicht zu knacken

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC TWK Innsbruck "Die Haie"HK SZ Olimpija

Haie siegen wieder beim Tabellenführer

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI holt sich das Erfolgserlebnis vor dem International...

By2. November 2025
EC KACHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Keine Punkte für die Haie in Klagenfurt

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss in Klagenfurt einen 1:5-Niederlage hinnehmen. Chancen...

By31. Oktober 2025
EC VSVHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Endlich wieder ein Dreier für die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert endlich wieder einen Sieg nach 60...

By25. Oktober 2025
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Innsbruck: Heimdoppel gegen Bozen und Villach

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI hofft an diesem Wochenende auf Punktezuwachs. Die...

By23. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten