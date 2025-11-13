Haie feiern Derbysieg!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI gewinnt das Westderby gegen die Pioneers nach Overtime. Es wären aber durchaus drei Punkte möglich gewesen.

Für beide Teams ist das heutige Spiel eine ganz wichtige Partie, wollen sowohl die Haie als auch die Pioneers wieder den Anschluss an die Top 10 finden. So eng gestaltet sich auch das erste Drittel. Große Chancen bleiben zunächst aus, das sollte sich dann aber ändern. In Minute acht reißt Pioneers-Stürmer Nathan Burke nach einem Schuss die Hände in die Höhe. Die Scheibe war aber lediglich an der Latte. Beinahe im Gegenzug haben die Haie die Doppelchance auf die Führung. Sowohl Max Coatta als auch Marcel Witting scheitern aber aus kurzer Distanz an Goalie Alex Caffi. Mitte des Drittels können die Pioneers das einzige Powerplay des ersten Abschnitts nicht nutzen, die Haie lassen hier keine einzige Topchance zu. Anders in Minute 17, als abermals Burke vor Matt Vernon auftaucht, der Haie-Goalie aber glänzend pariert. Gegen Ende des Drittels haben die Haie noch einmal starke Minuten, ohne jedoch Zählbares aufs Scoreboard zu bekommen.

Die Tiroler kommen viel besser aus der Kabine, und haben im zweiten Abschnitt ein frühes Powerplay. Trotz viel Zeit im Drittel der Pioneers und einigen Chancen bleibt es aber beim 0:0. Die Haie bleiben am Drücker, dominieren die ersten zehn Minuten des Abschnitts, und gehen schließlich auch verdient in Führung. Steven Owre stellt sehenswert in Minute 27 gegen seine Ex-Kollegen auf 1:0. Sebastian Benker legt einige Minuten später im Powerplay nach, es steht 2:0 für die Haie (34.). Die Pioneers nehmen ein Time-Out, und Coach Johannes Nygard scheint die richtigen Worte zu finden. Die Vorarlberger antworten nämlich prompt. Burke verkürzt im Powerplay nach schöner Kombination auf 2:1 (35.). Die Haie schwächen sich danach selbst. Lukas Bär fasst eine 5 Minuten plus Spieldauerstrafe wegen eines Stockschlags aus, die Pioneers sind also wieder im Powerplay. Vier Minuten dieser Strafe übersteht der HCI, die letzte Minute nehmen sie in den letzten Abschnitt mit.

Diese überstehen die Haie ebenfalls schadlos, und sind danach wieder die Chefs auf dem Eis. Jonas Dobnig stellt aus einem Gestocher in Minute 43 den Zweitorevorsprung wieder her, die Haie kontrollieren in weiterer Folge die Partie. Bis sieben Minuten vor Schluss. Da kommen die Gäste etwas glücklich zum Anschlusstreffer. Casey Dornbach erbt die Scheibe irgendwie im eigenen Drittel, kann alleine auf Vernon zufahren, und stellt auf 3:2. Die Pioneers sind wieder im Spiel, und kurz vor Schluss noch einmal im Powerplay. Die Gäste ziehen den Tormann, und gleichen bei 6 gegen 4 durch Woger tatsächlich noch aus. Es geht in die Verlängerung. Dort ist es Innsbrucks Topscorer, der bereits nach 23 Sekunden für den

verdienten Siegestreffer sorgt. Steven Owre wird von Patrick Kudla bedient, und schließt trocken zum 4:3 ab.

Die Haie feiern einen wichtigen Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg, trauern aber sicher einem verlorenen Punkt nach. Am Samstag geht’s zu den Caps nach Wien, und am Sonntag müssen die Haie in Graz bestehen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Pioneers Vorarlberg 4:3/OT (0:0,2:1,1:2-1:0)

Torfolge: 1:0 Owre (27./EQ), 2:0 Benker (34./PP1), 2:1 Burke (35./PP1), 3:1 Dobnig (43./EQ), 3:2 Dornbach (53./EQ), 3:3 Woger (58./PP1), 4:3 Owre (61./EQ/GWG

