Haie euphorisiert: „Achtelfinale wir kommen!“

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert in Aalborg einen 6:4-Auswärtssieg und steht fix im Achtelfinale der Champions Hockey League. Die Haie sind...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert in Aalborg einen 6:4-Auswärtssieg und steht fix im Achtelfinale der Champions Hockey League.

Die Haie sind in der torreichen Partie schlussendlich das effizientere Team. Alleine die Reihe Shaw-Mackin-Green erzielt fünf Treffer.

Nach Siegen über Genf, Belfast und jetzt Aalborg stehen die Tiroler bereits eine Runde vor Schluss fix unter den besten 16 Teams Europas.

Die Anfangsphase in Aalborg gehört den Haien, die durch Brady Shaw auch früh in Führung gehen (4.). Bis auf eine Drangperiode der Dänen in der Mitte des Drittels gaben die Tiroler das Spiel im ersten Abschnitt im Griff, sind in der Offensive zielstrebiger, gefährlicher, und vor Allem effizienter. Shaw erzielt nach einer schönen Kombination über Green und Albano noch vor der Drittelpause das 2:0.

Im Mitteldrittel dominieren die Pirates, die Haie finden offensiv zunächst gar nicht mehr statt. In der 28. Minute gelingt Patrick Bjorkstrand mit einem Schuss ins lange Kreuzeck das verdiente 1:2, die Haie können aber wenige Minuten später den Zweitorevorsprung wiederherstellen. Shaw leitet einen Konter über Mackin ein, der spielt ideal auf Gordie Green, und der US-Amerikaner stellt auf 3:1. Die Pirates bleiben aber am Drücker, und kommen im Powerplay noch im zweiten Drittel zum 2:3. Die Ausgangslage vor dem Schlussabschnitt völlig offen.

Der bringt insgesamt fünf Tore und das bessere Ende für die Haie. Brady Shaw fixiert zunächst im Powerplay seinen Hattrick (43.), die Haie haben die Partie wieder voll im Griff. Ein aus Haie-Sicht unglücklicher Treffer der Pirates (der ansonsten wieder bärenstarke Evan Buitenhuis sieht dabei nicht sattelfest aus) bringt wieder Spannung ins Spiel. Nach Toren von Mackin und Roy sehen die Haie vier Minuten vor dem Ende wie der sichere Sieger aus, ehe Bjorkstrand mit seinem zweiten Treffer die Dänen noch einmal hoffen lässt. Die Haie bringen den Sieg aber, auch Dank eines Mega-Saves von Buitenhuis, sicher ins Trockene.

Der HC TIWAG Innsbruck steht nach dem 6:4 in Aalborg fix im Achtelfinale. Das letzte Gruppenspiel gegen Skelleftea am Dienstag in der Tiwag Arena ist Draufgabe!

Aalborg Pirates – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:6 (0:2,2:1,2:3)

Tore: Bjorkstrand (28., 57.), Jul Korsgaard (39./PP1), Ladehoff (50.) bzw. Shaw (4., 15., 43./PP1), Green (34.), Mackin (51.), Roy (56.);

5450 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten