Haie erst furios, dann noch gezittert! 1017 Spiele sind „schon was Besonderes!“ Pietta mit neuer DEL-Rekordmarke, 5:2 für „ihren Besten“ – Eisbären versöhnlich zum Nowak-Abschied

Bonn. (PM MagentaSport) Die DEL hat einen neuen Rekord-Mann. Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt absolvierte sein 1017. Hauptrundenspiel und ist nun die unangefochtene Nummer Eins.

„Ich bin aufgewachsen, da habe ich Mirko Lüdemann noch auf dem Eis gesehen, als Fan. Jetzt mit ihm da oben zu stehen, ist schon was Besonderes“, erklärt der 39jährige und immer noch sehr aktive Pietta, der seinen Meilenstein sogar noch mit einem Assist veredelte. Den Sieg gegen Wolfsburg gab es obendrauf auch noch, wenn auch erst im Penaltyschießen.

Köln bleibt somit Tabellenführer nach dem 6:5 gegen Schwenningen. Nach der 6:2-Führung gab´s nochmal „Zitteralarm“ – aber „im Endeffekt haben wir das Ziel erreicht und die 3 Punkte geholt. Wir haben einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen, darauf kommt es an“, sagt Doppeltorschütze Maximilian Kammerer.

Der Meister Berlin meldet sich im Kampf um die direkten Playoff-Plätze zurück: 5:2 gegen Nürnberg. „Wir wissen, dass es zuletzt nicht gut genug war. So viel in Folge zu verlieren, ist etwas, was hier in Berlin nicht passiert“, erklärt Jake Hildebrand. Berührender Moment: die finale Verabschiedung von Marco Nowak als Spieler. „Er war ein so toller Spieler und ist noch ein viel besserer Mensch. Die Jungs sind alle sehr glücklich für ihn und freuen sich, dass er weiterhin um uns herum ist“, adelt Hildebrand seinen Teamkollegen.

München ist nach dem ‚Ausrutscher‘ gegen Frankfurt (1:3) am Freitag sofort wieder auf Kurs mit dem 5:2 beim Letzten Dresden. „Wir arbeiten. Wir versuchen nicht die besonderen Sachen zu machen, wenn sie nicht da sind“, erklärt Patrick Hager sein 100. DEL-Tor erzielte. Das Tabellenschlusslicht Dresden verpasst es den Aufwärtstrend fortzusetzen. „Wir müssen es gegen Frankfurt besser machen“, attestiert Gerry Fleming. Der Abstiegsgipfel Letzter gegen den Vorletzten steigt am Dienstag in Frankfurt (ab 19.00 Uhr in der Konferenz oder ab 19.25 Uhr live im Einzelspiel).

„Wenn wir so diszipliniert spielen, haben wir gute Chancen und können uns ein bisschen Abstand erarbeiten“, sagt Frankfurts Kevin Bicker mit Blick auf den Dienstag. Die Löwen verpassen in Bremerhaven in den Schlussminuten den 2. Sieg in Folge. In der Overtime jubelt dann Bremerhaven. „Über das Wochenende gesehen haben wir uns ordentlich gesteigert. 4 Punkte mitgenommen, die waren wichtig“, so Bicker. Frankfurt trennen vom Abstiegsplatz aktuell 10 Punkte.

Der Fünfte Straubing unterliegt dem Drittletzten Iserlohn 0:2. Der Grund ist für Coach Craig Woodcraft schnell ausgemacht: „Der Goalie.“ Gemeint ist Iserlohns Andreas Jenike, dem ein Shutout gelingt. Anschließend überrascht Jenike mit hohen Zielen: „Wir haben sehr lange keine Playoffs mehr gespielt in Iserlohn. Darauf ist die ganze Region hungrig, wir als Mannschaft sind hungrig. Das wäre eine schöne Sache, wenn wir mit Iserlohn nochmal um den 10. Platz spielen, vielleicht auch mehr.“ Acht Punkte sind´s aktuell für Iserlohn bis zum 10. Platz, den es für die Play-In-Quali braucht.

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings 6:5

Sechster Sieg in Folge für Tabellenführer Köln, zudem der 12. Erfolg aus den letzten 13 Spielen. Ganz anders sieht es bei Schwenningen aus. Die Wild Wings verlieren bereits zum 9. Mal in Folge.

Maximilian Kammerer, 2 Tore für die Kölner Haie: „Unser Ziel war es die 3 Punkte zu holen, das haben wir geschafft. Im 1. Drittel haben wir wahrscheinlich eines der besten Drittel gespielt in diesem Jahr. Sind extrem stark rausgekommen, haben schnell gespielt, die Scheibe laufen lassen. Wir hatten den Zug zum Tor. Es war klar, dass Schwenningen etwas ändern wird. Im Endeffekt haben wir das Ziel erreicht und die 3 Punkte geholt. Wir haben nicht ohne Grund relativ lange viele Punkte gesammelt. Wir haben extreme Qualität, wir wissen, was wir können. Auch heute haben wir einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen, darauf kommt es an.“

Mirko Höfflin, Schwenninger Wild Wings: „Es ist nicht akzeptabel so rauszukommen. Es steht 2:0 relativ früh, wir ziehen eine Strafe, kassieren das 3:0. Gegen eine Mannschaft wie Köln ist es extrem schwer zurückzukommen. Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft, sind nah rangekommen, aber wir haben es uns selbst sehr schwer gemacht.“ Über die frühen Gegentreffer zu Beginn der Drittel: „Vielleicht waren wir vom Kopf her nicht bereit. Wir wollten jedes Mal natürlich anders in die Drittel starten, aber die schicken die Scheiben aufs Tor, waren kaltschnäuzig. Trotzdem großes Kompliment an die Mannschaft. Wir hätten auch den Kopf hängen lassen können. Uns hilft keiner. Es sind die in der Kabine, die es richten. Wir gehen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir endlich die Negativserie beenden. Wir halten zusammen, wir kämpfen bis zum Schluss. Wir kommen da zusammen auch wieder raus.“

ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg 2:1 (SO)

Ingolstadt müht sich zum nächsten Heimsieg gegen Wolfsburg. Im Penalty-Shootout sichert man sich den 2. Sieg in Folge. Für die Grizzlys ist es die 1. Niederlage nach zuletzt 3 Siegen.

Daniel Pietta absolviert sein 1017. Hauptrundenspiel in der DEL und ist damit alleiniger Rekordhalter. Vor der Partie gegen Wolfsburg wurde er für diesen Meilenstein geehrt.





Straubing Tigers – Iserlohn Roosters 0:2

Iserlohn feiert den nächsten wichtigen Sieg im Tabellenkeller. Es ist der 3. Erfolg aus den vergangenen 4 Partien. Bei Straubing endet damit eine Siegesserie von 6 Spielen.





Dresdner Eislöwen – EHC Red Bull München 2:5

München reagiert auf die Pleite gegen Frankfurt (1:3) wie ein Spitzenteam und hat in Dresden direkt eine Antwort parat. Es war der 9. Sieg aus den letzten 10 Spielen. Zudem stellt man die zweitbeste Defensive der Liga. Nach 2 Erfolgen aus den letzten 3 Spielen, gab es für Schlusslicht Dresden nichts zu holen.

Gerry Fleming, Trainer Dresdner Eislöwen: „Im 1. Drittel haben wir gut gekämpft und die Scheiben rausgebracht, aber danach haben wir angefangen haben wir zu viele Scheiben verloren, hatten zu große Abstände. Am Ende geht es im Eishockey viel und 1-gegen-1-Zweikämpfe und davon haben wir zu wenige gewonnen. Wir haben einige Laufduelle verloren und zu wenige Plays gemacht. Wir müssen es gegen Frankfurt besser machen.“

Patrick Hager, Red Bull München: „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, mit einer kurzen Bank sehr clever gespielt, wenige Turnover gehabt und zum richtigen Zeitpunkt die Chancen genutzt haben.“ Über die Defensivstärke: „Wir arbeiten. Jeder hält sich an das System, wir geben nicht nach und jeder ist da, wo er sein soll. Wir versuchen nicht die besonderen Sachen zu machen, wenn sie nicht da sind. Im richtigen Moment haben wir die Fähigkeiten, dass wir die Plays machen.“ Über sein 100. DEL-Tor und den fakt, dass er nun zweitbester Scorer in der Geschichte des EHC Red Bull München ist. „Schön, das sind Fakten, für die seid ihr da. Natürlich super, wenn man so kleine Zwischenmeilensteine erreicht.“

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 5:2

Berlin beendet nach 4 Niederlagen in Folge den Negativlauf und feiert einen 5:2-Erfolg gegen Nürnberg. Die personell limitierten Ice Tigers kassieren die 2. Niederlage in Folge.

Jake Hildebrand, Eisbären Berlin über Marco Nowak: „Er ist einer der besten Typen überhaupt. Er hatte eine tolle Karriere. Er war ein so toller Spieler und ist noch ein viel besserer Mensch. Die Jungs sind alle sehr glücklich für ihn und freuen sich, dass er weiterhin um uns herum ist.“ Über den Sieg nach zuletzt 4 Niederlagen: „Zuhause vor unseren Fans zu gewinnen, ist sehr wichtig. Wir haben die besten Fans der Liga. Wir wissen, dass es zuletzt nicht gut genug war. So viele in Folge zu verlieren, ist etwas, was hier in Berlin nicht passiert. Wir mussten sicherstellen, dass wir ein Statement setzen.“

Pinguins Bremerhaven – Löwen Frankfurt 5:4 (OT)

Frankfurt verpasst den 2. Sieg in Folge, entführt aber dennoch 1 Punkt aus Bremerhaven. Die Pinguins holen sich Sieg in der Overtime und bleiben an Berlin und Platz 6 dran.

Matthew Abt, Pinguins Bremerhaven: „Wir haben uns zurückgekämpft und das Ergebnis eingefahren, das wir haben wollten. Im 1. Drittel waren wir nicht scharf genug. Die letzten beiden drittel waren viel besser. Im 6-gegen-5 den Ausgleich zu erzielen war extrem wichtig. Wir sind stolz auf die 2 Punkte.“

Kevin Bicker, Löwen Frankfurt: „Wir haben gut gespielt, zufrieden sind wir natürlich nicht. Wir hätten auch 3 Punkte holen können. Über das Wochenende gesehen, haben wir uns ordentlich gesteigert. 4 Punkte mitgenommen, die waren wichtig.“ Über den Kellergipfel gegen Dresden: „Wenn wir so diszipliniert spielen, haben wir gute Chancen und können uns ein bisschen Abstand erarbeiten.“ D

U20-WM in den USA live & kostenlos: am Montag gegen Schweden

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet bis zum 6. Januar in den „Twin Cities“ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrückten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte k.o.-Phase live und kostenlos für alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei.

Deutschland muss mindestens Gruppen-Vierter werden, um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Ansonsten droht die Relegation. MagentaSport zeigt alle Entscheidungen live und kostenlos.

