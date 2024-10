Haie erlegen Drachen!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI zeigt gegen Olimpija Ljubljana eine ganz starke Vorstellung und zwingt die Drachen mit 3:0 in die Knie. Die Haie...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI zeigt gegen Olimpija Ljubljana eine ganz starke Vorstellung und zwingt die Drachen mit 3:0 in die Knie.

Die Haie zeigen in den ersten zwanzig Minuten gegen die bisher ungeschlagenen Slowenen eines der besten Drittel in dieser Saison, sind extrem bissig, haben ein deutliches Chancenplus, und führen nach zwanzig Minuten verdient mit 1:0. Nach guten Möglichkeiten für Bauer (2.), Rassell (9.) und Hirano (15.) bringt Patrick Grasso die Tiroler in Minute 15 aus kurzer Distanz in Führung. Danach finden Valentini und Hirano weitere Chancen aufs zweite Tor vor, aber in Ljubljana-Goalie Horak auch ihren Meister. Wenn die Drachen aus Laibach offensiv auftauchen zeigen sie aber ihre Klasse. Die größte Möglichkeit hat Ziga Pance in Minute 18, scheitert aber an Buitenhuis.

Im zweiten Abschnitt kommen die Gäste besser ins Spiel, erarbeiten sich zu Beginn mehr Spielanteile, und finden auch immer wieder gute Chancen auf den Ausgleich vor. Die Haie können sich aber auch an diesem Abend auf Evan Buitenhuis verlassen, der im Mittelabschnitt unter anderem mit zwei unglaublichen Paraden die Null bei den Haien hält. Offensiv bleiben auch die Tiroler gefährlich, so etwa bei einer Triple-Chance durch Mackin (2) und Dobnig (26.). In den letzten Minuten des zweiten Abschnitts drücken die Haie dann wieder mehr aufs Tempo, scheitern zunächst durch Mackin an der Latte (36.), können dann die Führung aber ausbauen. Mark Rassell trifft nach herrlicher Vorarbeit von Grasso zum 2:0 (36.), Devin Steffler wenige Sekunden vor der Drittelpause mit etwas Glück zum 3:0.

Im Schlussabschnitt sehen die Fans in der TIWAG Arena zunächst einen flotten Schlagabtausch, aber keine weiteren Tore. Weil Valentini auf Seiten der Haie in aussichtsreicher Position wegrutscht (42.), und Ex-Hai Alexandre Lavoie (spielte 18/19 in Innsbruck) an der Stange scheitert (44.). Ab der 50. Minute erhöht Ljubljana dann den Druck, die Haie bleiben aber konzentriert und bissig, und haben im Notfall Buitenhuis im Kasten. Am Ende bringen die Tiroler das 3:0 über die Zeit. Evan Buitenhuis darf sich über sein erstes Shutout dieser Saison und den Titel „Man-of-the-Match“ freuen.

Der HCI schlägt die bis dato ungeschlagenen Laibacher verdient mit 3:0. Am Sonntag wartet auswärts Villach.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Olimpija Ljubljana 3:0 (1:0,2:0,0:0)

Torfolge: 1:0 Grasso (15./GWG), 2:0 Rassell (36.), D. Steffler (40.);