Haie erkÃ¤mpfen 3 Punkte gegen Znojmo

Innsbruck. (PM Haie) Jubel beim HC TIWAG Innsbruck! Die Tiroler feiern gegen Tesla Orli Znojmo mit 6:3 den ersten Sieg seit dem Ligacomeback vor einer Woche.

Die Haie gestalten das Spiel von Beginn an ausgeglichen. Tore fallen im Startdrittel keine, was zum einen an beiden starken Torleuten liegt, zum anderen, dass bei beiden Teams auch im Powerplay noch die nötige Präzision fehlt. Größte Highlights in den ersten zwanzig Minuten sind eine Topparade von Haie-Goalie Tom McCollum gegen Znojmos Fejes und ein schöner Alleingang von Znojmo-Stürmer Vojtech Nemec, der schlussendlich an Alex Dostie und Tom McCollum scheitert.

Im Mitteldrittel packt Tom McCollum nach wenigen Sekunden im Eins gegen Eins gegen Radek Prokes wieder einen super Save aus, und die Haie treffen quasi im Gegenzug. Lukas Bär bringt zum wiederholten Male an diesem Abend die Scheibe aufs Tor, Verteidiger Joel Messner trifft aus dem anschließenden Gestocher zur Führung. Die Tschechen kommen in weiterer Folge auf, doch das nächste Tor schießen wieder die Haie. Kapitän Jan Lattner schließt bei einem Gegenstoß trocken zum 2:0 ab, Tom McCollum hatte wenige Augenblicke zuvor, wie schon vor dem 1:0, eine Großchance der Tschechen zunichte gemacht. Znojmo hat in dieser Phase auch das eine oder andere Mal Pech, trifft auch die Stange.

Das Schlussdrittel bietet dann 7 Tore, und ein buchstäbliches Hin und Her. Znojmo kommt mehrmals heran, doch die Haie haben immer geradezu postwendend die passende Antwort. So steht es nach 55 Minuten plötzlich 5:3! Die Schlussoffensive der Adler bringt nichts mehr ein, den Schlusspunkt setzt Clemens Paulweber mit dem Empty-Net-Treffer zum 6:3.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie fährt gegen Tesla Orli Znojmo einen wichtigen Sieg ein.

Herausragend am heutigen Abend Daniel Leavens mit einem Tor und vier Assists, sowie Goalie Tom McCollum, der in den wichtigen Szenen der nötige starke Rückhalt war.

Als nächstes wartet das Auswärtsdoppel in Laibach und Villach.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Tesla Orli Znojmo 6:3 (0:0,2:0,4:3)

Torfolge: 1:0 Messner (22.), 2:0 Lattner (31.), 2:1 Sedlak (44.), 3:1 Boruta (46.), 3:2 Younan (50.), 4:2 McGauley (53.), 4:3 Gorcik (55.), 5:3 Leavens (55.), 6:3 Paulweber (59./EN)