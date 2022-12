Haie binden Nick Bailen langfristig

Köln. (PM Haie) Der aktuell punktbeste Verteidiger der PENNY DEL bleibt über die aktuelle Saison hinaus ein Teil der Kölner Haie. Der KEC hat...

„Nicks Verpflichtung diese Saison war eine echte Bereicherung. Er ist ein Motor und Leistungsträger für uns, setzt Akzente in der Offensive und in der Kabine gibt es nie einen Zweifel, dass er heute gewinnen will“, sagt Haie-Cheftrainer Uwe Krupp zu Nick Bailen.

Bailen wechselte vor der laufenden Saison aus der KHL an den Rhein. In der europäischen Top-Liga war der Offensiv-Verteidiger zuvor acht Jahre aktiv. 255 Scorerpunkte in 412 KHL-Spielen konnte er in dieser Zeit erzielen. Besonders in der vergangenen Saison zeigte Bailen mit 50 Punkten in 64 Partien eindrucksvoll sein Können. Der US-Amerikaner, der ebenfalls einen belarussischen Pass besitzt, wurde daraufhin zum „Besten Verteidiger der KHL“ ausgezeichnet. Neben seinen Einsätzen in der Liga spielt Bailen seit 2016 auch für die belarussische Nationalmannschaft. Für die nahm er unter anderem an zwei Weltmeisterschaften teil.

Seit dem Sommer ist der nun 33-Jährige bei den Haien. In Köln und der PENNY DEL konnte Bailen schnell Fuß fassen. In nunmehr 31 Spielen erzielte der Verteidiger 26 Scorerpunkte, darunter neun Tore und 17 Vorlagen. Damit ist Bailen aktuell punktbester Verteidiger der deutschen Eishockey-Liga.

„Meine Familie und ich freuen uns sehr, dass wir die nächsten Jahre in Köln bleiben. Wir fühlen uns in Köln sehr wohl und haben mit den Haien noch einiges vor“, so Bailen selbst zu seiner Vertragsverlängerung.