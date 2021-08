Haie: 9.300 Zuschauer zum Saisonstart am 10. September!

• Tickets für Saisonauftakt gegen Wolfsburg ab Donnerstag erhältlich • Generalprobe gegen Krefeld am 04. September in der LANXESS arena Köln. (PM Haie) Endlich...

• Tickets für Saisonauftakt gegen Wolfsburg ab Donnerstag erhältlich

• Generalprobe gegen Krefeld am 04. September in der LANXESS arena

Köln. (PM Haie) Endlich wieder Haie-Eishockey mit Fans! Wir starten mit 9.300 Zuschauern in die Saison 2021/2022!

Die Haie freuen sich riesig darauf ihree Mannschaft mit Fans in der LANXESS arena zu erleben.

Der Vorverkauf für das erste Liga-Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am 10. September (19:30 Uhr) beginnt am Donnerstagmorgen um 10 Uhr auf www.haie-tickets.de

Haie-Kapitän Moritz Müller freut sich: „Eishockey ohne Fans macht keinen Sinn. Wir alle wollen zurück zur Normalität und mit 9.300 Fans in der LANXESS arena machen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung. Ich kann es kaum erwarten!“

Alle Dauerkarten-Fans erhalten per Post rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg ihre Dauerkarte.

Wenige Tage vor dem Start in die PENNY DEL-Saison findet am 04. September die Generalprobe für den KEC statt. Im letzten Testspiel treffen die Haie in der LANXESS arena auf die Krefeld Pinguine. Karten für das Vorbereitungsspiel gegen Krefeld werden ebenfalls mit dem Vorverkauf des Saisonauftakts erhältlich sein. Wir freuen uns auf Euch!

Bitte beachtet diese Spielregeln:

• Lasst uns alle rücksichts- und verantwortungsvoll miteinander umgehen

• Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet)

• Bei getesteten Zuschauern muss ein Antigen-Schnelltest (kein Selbsttest) vorgezeigt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist

• Schülerinnen und Schüler können als Testnachweis ihren gültigen Schülerausweis vorzeigen, da sie in der Schule getestet werden

• „Schoßkarten“ stehen wie gewohnt zur Verfügung

• In der Arena gilt Maskenpflicht. Auf dem Platz kann die Maske abgenommen werden

• Essen und Getränke können auf den Plätzen verzehrt werden

• Es werden auch alkoholische Getränke ausgeschenkt

• Zuschauerplätze werden nach „Schachbrettmuster“ angeboten

• Es wird keine Stehplätze geben

• Für Fans mit Dauerkarte gilt der neu zugewiesene und bereits mitgeteilte Platz