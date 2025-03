Hager: â€žHaben im richtigen Moment die Tore gemachtâ€œ – EHC Red Bull MÃ¼nchen Ã¼bernimmt FÃ¼hrung in der Viertelfinalserie gegen Mannheim

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann Spiel 3 des Playoff-Viertelfinales der PENNY DEL gegen die Adler Mannheim mit 5:2 (3:1|1:0|1:1).

In der Best-of-Seven-Serie steht es aus Münchner Sicht nun 2:1. Vor 13.600 Zuschauern erzielten Markus Eisenschmid, Yasin Ehliz (2), Chris DeSousa und Tobias Rieder die Tore für die Mannschaft von Trainer Don Jackson. Patrick Hager zog durch seine Torvorlage zum zwischenzeitlichen 1:0 in der ewigen Scorerliste der DEL-Playoffs mit dem bislang Führenden Patrick Reimer gleich (beide 91 Punkte). Weiter geht es in der Serie am kommenden Sonntag (23. März | 19:00 Uhr) mit Spiel 4 im SAP Garden. Spiel 5 findet am 25. März (19:30 Uhr) in Mannheim statt.

Spielverlauf

In einer hitzigen Anfangsphase präsentierten sich die Red Bulls eiskalt. Eisenschmid krönte nach 54 Sekunden eine sehenswerte Einzelleistung mit dem 1:0. Die Vorarbeit kam von Rekordscorer Hager. Mannheim suchte die schnelle Antwort, doch auch den zweiten Treffer erzielten die Gäste – mit ihrem zweiten Torschuss: Ehliz erhöhte im Powerplay auf 2:0 (6.). Die Adler erhöhten im Anschluss den Druck auf das Tor von Evan Fitzpatrick. Ryan MacInnis traf im Powerplay die Latte (8.), ehe Fitzpatrick in der 14. Minute nach dem Abstauber von Tom Kühnhackl zum ersten Mal geschlagen war. Das letzte Wort im ersten Abschnitt hatte aber das Jackson-Team: DeSousa sorgte mit seinem Treffer in der 16. Minute für eine Münchner 3:1-Führung.

Im Mittelabschnitt konzentrierten sich die Red Bulls auf eine gute Struktur – mit Erfolg. Die Adler blieben im gesamten Drittel ohne Hochkaräter. Auf der anderen Seite strahlte München bei beinahe jeder Offensivaktion große Torgefahr aus. In der 35. Minute schlug der viermalige deutsche Meister dann erneut zu: Ehliz veredelte eine Traumkombination mit seinem Treffer zum 4:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Pause.

Nach einer großen Strafe gegen Mannheim starteten die Red Bulls in fünfminütiger Überzahl in den Schlussabschnitt. Die Powerplay-Formationen lieferten erneut ab, denn Rieder verwertete den Traumpass von Taro Hirose zum 5:1 (42.). Die Adler reagierten mit Härte auf den hohen Rückstand, München hielt dagegen. Die Schiedsrichter verteilten viele Strafen auf beiden Seiten. In der Schlussphase kühlten die Emotionen wieder runter. Mannheim verkürzte durch Leon Gawanke im Powerplay auf 2:5 (56.), der erste Auswärtssieg der Red Bulls in Mannheim seit dem 18. Februar 2020 geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Patrick Hager: „Wir haben sehr strukturiert und kontrolliert gespielt und im richtigen Moment die Tore gemacht. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Ich will meinen Teil zum Erfolg beitragen. Und wenn ich das mit meinen Punkten schaffe, freue ich mich über den Rekord. Am wichtigsten ist aber der Auswärtssieg.“

Tore:

0:1 | 00:54 | Markus Eisenschmid

0:2 | 05:58 | Yasin Ehliz

1:2 | 13:15 | Tom Kühnhackl

1:3 | 15:09 | Chris DeSousa

1:4 | 34:57 | Yasin Ehliz

1:5 | 41:24 | Tobias Rieder

2:5 | 55:25 | Leon Gawanke

Zuschauer: 13.600

