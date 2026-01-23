Hager: „Es war wie erwartet ein hartes Stück Arbeit“ – Red Bull München schlägt Bremerhaven im ausverkauften SAP Garden

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München setzte sich am 42. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Pinguins Bremerhaven mit 6:3 (1:1|2:1|3:1) durch.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Ryan Murphy (2), Markus Eisenschmid (2) und Patrick Hager (2) die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Hagers Empty-Net-Treffer zum 5:3 war gleichzeitig der 600. Scorerpunkt des Münchner Kapitäns in der Deutschen Eishockey Liga.

Spielverlauf

Bremerhaven kam früh im Spiel zu einem Powerplay, die Red Bulls verteidigten aber kompakt. Torhüter Antoine Bibeau musste auch im Anschluss zunächst nur selten eingreifen – ebenso wie sein Gegenüber Leon Hungerecker. Mitte des Drittels erhöhte München die Schlagzahl. Die Belohnung folgte prompt: Murphy hämmerte einen Schlagschuss unter die Latte zum 1:0 (9.). Die Führung hielt allerdings nicht lange, denn Bennet Roßmy erzielte nur drei Minuten später den Ausgleich (12.). Danach bestimmten wieder die Defensivreihen das Spielgeschehen, Chancen waren Mangelware. Mit 1:1 ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt erwischten die Red Bulls einen Start nach Maß: Im Powerplay brachte Taro Hirose den Puck von der blauen Linie aufs Tor, Eisenschmid fälschte ab und es stand 2:1 (22.). Der viermalige deutsche Meister hielt das Tempo hoch und drängte auf einen weiteren Treffer, doch der fiel auf der anderen Seite. Akito Hirose erzielte in Pinguins-Überzahl das 2:2 (30.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem München die besseren Chancen hatte. Eine davon nutzte Murphy, der kurz vor der zweiten Pause zum 3:2 traf (39.).



Es folgte ein furioser Start in das letzte Drittel: Zunächst erzielte Ziga Jeglic den dritten Ausgleich der Gäste an diesem Abend (41.), ehe kurz darauf Eisenschmid in Münchner Überzahl das 4:3 erzielte und ebenfalls seinen Doppelpack perfekt machte (44.). Weil die Red Bulls in der Folge konsequent verteidigten und zwei Unterzahlsituationen überstanden, hielt der knappe Vorsprung bis in die Schlussphase. Als die Gäste mit dem Extra-Angreifer auf den Ausgleich drängten, machte Hager mit seinem Empty-Net-Treffer zum 5:3 alles klar (60.). Es war der 600. Scorerpunkt des Münchner Kapitäns in der PENNY DEL. Sieben Sekunden später erhöhte Hager mit einem weiteren Treffer ins leere Tor zum 6:3-Endstand.

Patrick Hager: „Es war wie erwartet ein hartes Stück Arbeit. Alle wissen, wie diszipliniert Bremerhaven spielt. Da musst du um jeden Meter kämpfen. Wir haben es aber insgesamt sehr gut gemacht und verdient gewonnen.“

Tore:

1:0 | 08:36 | Ryan Murphy

1:1 | 11:13 | Bennet Roßmy

2:1 | 21:59 | Markus Eisenschmid

2:2 | 29:34 | Akito Hirose

3:2 | 38:46 | Ryan Murphy

3:3 | 40:34 | Ziga Jeglic

4:3 | 43:23 | Markus Eisenschmid

5:3 | 59:23 | Patrick Hager

6:3 | 59:30 | Patrick Hager

Zuschauer: 10.796

