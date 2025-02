Hafenrichter bleibt Deggendorfer!

Deggendorf. (PM DSC) Als kleines Zuckerl nach dem Derbysieg gibt es für die DSC-Fans am heutigen Montag die nächste gute Nachricht – Jaroslav Hafenrichter hat seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert!

Die Nummer 77 der Niederbayern geht somit in seine zweite Saison beim DSC.

21 Tore, 45 Scorerpunkte und fünf Shorthander: mittlerweile ist der 35-jährige aus der DSC-Offensive nicht mehr wegzudenken. Mit seinem unbedingten Kampfeswillen, überragender Technik und dem nötigen Scoringtouch ist der Deutsch-Tscheche schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams geworden.

DSC-Prokurist Stefan Liebergesell ist froh, dass der Leistungsträger dem DSC die Treue hält: „Jaro war im Sommer eine unserer wenigen Neuverpflichtungen. Bei ihm weißt Du was du bekommst, er hat sich in unsere viel zitierte ‚Tschechen-Reihe‘ super integriert, was man auch an seinen Statistiken sieht. Der DSC und Jaro – das passt einfach!“

Wenn es morgen gegen die Tölzer Löwen geht, ist die Nummer 77 natürlich auch wieder mit von der Partie und geht auf die Jagd nach Toren und Punkten für Rot-Blau!

