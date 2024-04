„Haben viele Spieler im Kader, die sich schon in der FrÃ¼hphase der Vorbereitung beweisen wollen“ – Bundestrainer Harold Kreis nominiert Aufgebot fÃ¼r den Auftakt der WM-Vorbereitung

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) startet kommende Woche in die erste Phase der Vorbereitung auf die 2024 IIHF-Weltmeisterschaft...

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) startet kommende Woche in die erste Phase der Vorbereitung auf die 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien (10. bis 26. Mai 2024).

Am Montag, den 8. April 2024, trifft sich das DEB-Team in Nürnberg, um die Reise nach Karlsbad (CZE) anzutreten. Dort stehen die ersten beiden Länderspiele der WM-Vorbereitung an, Gegner ist WM-Gastgeber Tschechien (Donnerstag, 11. April 2024 und Samstag, 13. April 2024, Spielbeginn jeweils 17:10 Uhr). Beide Partien werden live und kostenfrei auf MagentaSport übertragen.

Bundestrainer Harold Kreis hat für Phase eins ein 24-köpfiges Aufgebot nominiert. Drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer stehen im DEB-Kader der ersten gemeinsamen Vorbereitungs-Woche. Neben dem Bundestrainer bilden Marián Bažány, Harry Lange (beide Assistenztrainer) und Siniša Martinović (Torwarttrainer) den Coaching Staff für die erste Woche der WM-Vorbereitung. DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer steht mit Bremerhaven im Playoff-Halbfinale der PENNY DEL, er wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Mannschaft stoßen.

Am kommenden Montagnachmittag begibt sich die DEB-Auswahl auf den Weg nach Karlsbad, am Dienstag und Mittwoch stehen vor Ort die ersten Eis-Einheiten der WM-Vorbereitung auf dem Tagesplan. Am Donnerstag und Samstag folgen die beiden Länderspiele gegen die Auswahl Tschechiens. Direkt nach dem Spiel am Samstag tritt die Nationalmannschaft die Heimreise nach Deutschland an. Phase zwei der WM-Vorbereitung findet ab Dienstag, den 16. April 2024, in Augsburg statt.

Die Nachfrage nach Tickets für die fünf Vorbereitungs-Heimspiele in Kaufbeuren (18.4.), Augsburg (20.4.), Garmisch-Partenkirchen (25.4.) und Wolfsburg (4.5.) ist nach wie vor groß, das Länderspiel in Weißwasser (6.5.9 ist bereits ausverkauft.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir erwarten zum Auftakt zwei herausfordernde Länderspiele gegen den WM-Gastgeber aus Tschechien, der sich vor seinem Heimpublikum natürlich von seiner besten Seite präsentieren möchte. Sowohl die Tschechen als auch wir haben viele Spieler im Kader, die sich schon in der Frühphase der Vorbereitung beweisen wollen und um einen Platz im finalen WM-Kader kämpfen werden. Insofern erwarten wir eine intensive Auftaktwoche in Karlsbad. Wir spüren den Tatendrang und die Vorfreude bei allen Beteiligten und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die nächsten Wochen wird es darum gehen, den optimalen Kader für die kommende WM in Tschechien aufzustellen. Wir haben acht Länderspiele vor uns während der WM-Vorbereitung und freuen uns auf die Energie unserer Fans in den fünf Partien, die wir vor unseren eigenen Fans in Deutschland bestreiten werden. Das Interesse an der Nationalmannschaft ist groß, was der bisherige Ticketverkauf deutlich zeigt. Insofern freuen wir uns auf die verschiedenen Stationen in den vier Vorbereitungsphasen, die uns eine gute Abwechslung bieten. Wir werden für optimale Bedingungen vor Ort sorgen, damit sich unsere Nationalmannschaft bestmöglich auf die WM vorbereiten kann.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei in Kaufbeuren

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei in Augsburg

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen sein: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

Der Kader in der Übersicht