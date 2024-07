„Haben uns dafÃ¼r entschieden, noch mehr auf kÃ¶rperliche PrÃ¤senz zu setzen“ – AuÃŸenstÃ¼rmer Nick Caamano wird ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Saison 2024-25 wirft ihre Schatten voraus, der Trainingsauftakt rückt näher. Nun haben die Grizzlys Wolfsburg ihrem Kader für die anstehende...

Nun haben die Grizzlys Wolfsburg ihrem Kader für die anstehende Spielzeit mit der Verpflichtung von Stürmer Nick Caamano ein weiteres entscheidendes Puzzlestück hinzugefügt. Der kanadische Außenstürmer erhält einen Einjahresvertrag.

Auf den 25-jährigen Linksschützen wartet die erste Station in Europa. 2016 wurde der in Ancaster (Ontario) geborene Angreifer in der fünften Runde von den Dallas Stars gedraftet, verbrachte die folgenden zwei Spielzeiten aber noch überwiegend in der Ontario Hockey League (OHL), wo er dann 2017 mit den Hamilton Bulldogs OHL-Campion wurde.

In der AHL spielte der Kandier insgesamt 6 Spielzeiten ausschließlich für die Texas Stars. Insgesamt absolvierte er für das Farmteam der Dallas Stars 246 Spiele, erzielte 44 Tore und bereitete zudem 54 Treffer vor. Während der Saison 2019-2020 feierte der 1,91-Meter-Mann seine Premiere in der NHL und kam in 16 Partien auf einen Treffer und eine Vorlage. Es folgten ein Jahr später noch 24 weitere Einsätze in der besten Liga der Welt (ein Assist).

Nick Caamano wird wie alle Spieler Anfang August in Wolfsburg eintreffen und künftig mit der Trikotnummer 27 für die Grizzlys stürmen.

„Bei der Besetzung der letzten Ausländerposition haben wir uns dafür entschieden, noch mehr auf körperliche Präsenz zu setzen. Nick hat einen sehr guten Schuss, ist körperlich sehr präsent und trotz seiner Statur ein sehr guter Schlittschuhläufer. Mit seinen erst 25 Jahren hat er sowohl in der NHL als auch in der AHL viel Erfahrung gesammelt und sich jetzt für einen Wechsel nach Europa entschieden. Wir haben sein Spiel sehr intensiv analysiert und sind von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt. Er wird bei uns eine offensivere Rolle einnehmen als zuletzt und wir freuen uns, dass wir Nick mit unserem sportlichen Konzept überzeugt haben“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Er ergänzt: „Wir sind bereit für den Saisonstart und haben gut zwei Wochen vor Trainingsbeginn unsere Personalplanungen bis auf die Position des dritten Torhüters somit vorerst abgeschlossen.“