„Haben perfekt als Team funktioniert“ – EisbÃ¤ren gewinnen das lÃ¤ngste Finalspiel der PENNY DEL-Geschichte

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können das dritte Spiel des Playoff-Finales für sich entscheiden.

Am Ende siegen die Hauptstädter in der zweiten Verlängerung mit 2:1. Die Berliner führen damit in der Best-of-Seven-Serie um die Deutsche Meisterschaft ebenfalls mit 2:1. Die Partie ist mit 97:54 Spielminuten das längste Finalspiel der PENNY DEL-Geschichte.

Nach guten Chancen auf beiden Seiten waren es die Eisbären, die dank Ty Ronning (17.) das erste Tor an diesem Nachmittag erzielten. In den zweiten Spielabschnitt erwischten dann jedoch die Gastgeber den besseren Start und so glich Alex Friesen (22.) in eigener Überzahl zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Im letzten Drittel wiederrum konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen und so musste eine Verlängerung für die Entscheidung des dritten Spiels der Finalserie sorgen. Diese fiel auch nach 20 weiteren Spielminuten nicht. Erst in der zweiten Verlängerung konnte Yannick Veilleux (98.) schließlich den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielen.

Partie vier dieser Finalserie findet am Dienstag, den 23. April um 19:30 Uhr in der Uber Arena statt.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Unser Einsatz hat mich sehr überzeugt. Beide Teams waren stark, jedoch haben wir in allen drei Zonen heute ein gutes Spiel gezeigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben perfekt als Team funktioniert. Es hat sich schön angefühlt, dass dies belohnt wurde. Nun werden wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir wissen genau, dass diese Serie auch weiterhin nicht einfach wird.“

Endergebnis

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Franzreb; Graf) – Gregorc, Eminger; Kälble, Bruggisser; Appendino, Jensen; Preto – Urbas, Jeglic, Verlic; Mauermann, Vikingstad, Conrad; Uher, Friesen, Maegaard; Büsing, Wejse, Kinder – Trainer: Thomas Popiesch

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer; Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Schemitsch; Mik, Ellis; Geibel – Ronning, Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Eder; Bergmann, Wiederer, Heim; Veilleux, Cormier (A), Hördler – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 16:47 – Ronning (Boychuk, Pföderl) – EQ

1:1 – 21:38 – Friesen (Conrad) – PP1

1:2 – 97:54 – (Boychuk) – EQ

Strafen Fischtown Pinguins Bremerhaven: 12 (2, 6, 0, 4, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 12 (4, 6, 2, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Sean MacFarlane (Patrick Laguzov, Jan Philipp Priebsch)

Zuschauer 4.639