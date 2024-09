„Haben mit der Hilfe der Zuschauer das Spiel verdient gewonnen“ – Ice Tigers feiern gelungenen Heimauftakt

Nürnberg. (STM) Es war ein überzeugender Auftritt der Nürnberg Ice Tigers im ersten Heimspiel der DEL-Saison. Beim 4-1 Derbysieg gegen die Augsburger Panther zeigte...

Beim 4-1 Derbysieg gegen die Augsburger Panther zeigte das Team von Mitch O´Keefe eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnte am Ende völlig zurecht die ersten drei Punkte der Saison auf der Habenseite verbuchen. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Barratt, Duve-McFalls und Jeremy McKenna, der doppelt traf. Niklas Treutle überzeugte zwischen den Pfosten.

Bei sommerlichen Temperaturen bestritten die Nürnberg Ice Tigers ihr erstes Heimspiel der neuen DEL-Saison. Nach der 2-3 Auftaktniederlage am Freitag in Frankfurt war das Team von Mitch O` Keefe heute gefordert, wollte man einen Fehlstart vermeiden. Auch für O´Keefe war es der erste Auftritt vor heimischem Publikum. „Ich war nicht nervös, Eishockey ist Eishockey, egal wo es gespielt wird. Ich war positiv aufgeregt, aber die Zuschauer haben uns heute extrem unterstützt“. Jake Ustorf kehrte in die Aufstellung zurück, den Start bekam heute Niklas Treutle, nachdem sich Leon Hungerecker in Frankfurt als sicherer Rückhalt präsentierte.

Gespannt war man auf den heutigen Gegner, die Augsburger Panther, die nach einer Runderneuerung im Sommer nichts mehr mit der Mannschaft zu tun hatten, die in den letzten beiden Jahren jeweils den letzten Platz der DEL-Tabelle belegte. Manager Larry Mitchell kehrte in die Fuggerstadt zurück und lies personell keinen Stein auf den anderen. Auf den ersten Blick wirkte es durchaus erstaunlich, wen der AEV im Sommer aus dem Hut zauberte.

Mit Denis Reul verpflichtete Mitchell den ehemaligen Kapitän der Adler Mannheim, sowie mit Mark Zengerle und Jason Bast bewährtes Personal aus der DEL. Aber auch mit dem neuen Torwart Strauss Mann, sowie Nolan Zajac und Thomas Schemitsch griffen die Augsburger in das obere Regal. Zudem gehören auch die beiden Stürmer Anthony Louis und Riley Damiani zu den besseren Zugängen der DEL in diesem Sommer.

Mit dem 3-2 Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt unterstrich der AEV gleich zum Auftakt am Donnerstag, dass man dieses Jahr mit dem Team von Trainer Ted Dent durchaus rechnen muss, wenn es um die Vergabe der Play-off-Plätze geht. In den ersten Minuten war davon aber nichts zu sehen, die Ice Tigers kamen mit Schwung aus der Kabine und beschäftigten vor allem Torhüter Strauss Mann, der schon am Donnerstag gegen Ingolstadt fast 50 Schüsse parieren musste.

Julius Karrer hatte die erste Chance mit einem Bauerntrick (4.), Sam Duve-McFalls scheiterte mit einem Nachschuss an Strauss Mann (9.). Wenig später jubelten die 5043 Zuschauer zum ersten Mal an diesem Nachmittag. Jeremy McKenna scheiterte zwar zunächst alleine vor Mann, den Abpraller beförderte Verteidiger Renner unglücklich über die Linie (9.), Augsburg hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf das Nürnberger Tor geschossen.

Kunyk prüfte Treutle ein erstes Mal (12.), das war es dann aber auch mit den Offensivbemühungen der Gäste in den ersten zwanzig Minuten. Auf der Gegenseite verpassten es Kechter (16.) und Gerard (20.) die Führung auszubauen. Das gelang den Ice Tigers dann aber kurz nach Wiederbeginn.

Evan Barrett scheiterte noch an Mann, den Nachschuss drückte erneut Jeremy McKenna über die Linie (21.). Der zweite Treffer weckte den AEV auf. Weil zu dem die Ice Tigers defensiv nachlässiger wurden. In Unterzahl tauchte Alex Oblinger frei vor Treutle auf, scheiterte aber mit der Rückhand (27.).

Wenig später bekam der AEV Anschauungsunterricht, wie man einen Konter in Unterzahl erfolgreich beendet. Cole Maier bediente Sam Duve-McFalls im perfekten Augenblick, und Strauss Mann hatte zum dritten Mal das Nachsehen (31.). „McFalls hatte ab Beginn der Vorbereitung eine gute Chemie mit Cole Maier und Eugen Alanov bringt den nötigen Speed in diese Reihe“, zeigte sich auf Mitch O´Keefe zufrieden mit seiner dritten Sturmreihe, die heute einen starken Eindruck hinterließ. Kurz vor Drittelende verpassten die Ice Tigers die vermeintliche Vorentscheidung, als Josef Eham nach einem wunderschönen Spielzug an Mann scheiterte (40.).

Im Schlussdrittel ereignete sich auf beiden Seiten zunächst wenig, Augsburg war bemüht, die Ice Tigers aber kontrollierten die defensive Zone über weite Strecken, verpassten, aber offensiv das Spiel zu enzscheiden. Roman Kechter hatte den vierten Treffer auf dem Schläger, scheiterte aber völlig frei vor Mann (45.). So blieb es weiter spannend, da die Augsburger nach einer fragwürdigen Strafzeit zu ihrem ersten Treffer kamen. Thomas Schemitsch traf genau in den Winkel (55.).

Die Ice Tigers aber beseitigten kurz vor dem Ende letzte Zweifel, Evan Barratt traf zum verdienten 4-1 Endstand ins leere Tor (60.). Der Rest ging unter im Jubel der Zuschauer, die mit dem ersten Heimauftritt der Saison mehr als einverstanden waren, gegen einen Gegner, der leider über weite Strecken des Spiels an den alten AEV erinnerte.

„Nürnberg hat uns von Beginn an sehr unter Druck gesetzt und kam mit viel Schwung, damit hatten wir unsere Probleme. Wir können nur aus diesem Spiel lernen und es in Zukunft besser machen“, so das knappe Statement von Ted Dent. Mitch O´Keefe hingegen war sehr einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Heute ist es uns gelungen, über die vollen 60 Minuten unsere Leistung abzurufen, das war in der Vorbereitung und auch in Frankfurt nicht der Fall. Am Ende haben wir mit der Hilfe der Zuschauer das Spiel verdient gewonnen“.

Die Pressekonferenz nach dem Spiel