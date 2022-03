“Haben mit den Spielern ausfÃ¼hrlich Ã¼ber unseren Schritt gesprochen” – LÃ¶wen Frankfurt kÃ¤mpfen auf und abseits des Eises fÃ¼r ihre Ziele

Frankfurt. (MK) Endspurt für die Löwen Frankfurt in der DEL2. Am Dienstag unterlagen die Löwen noch bei den Bayreuth Tigers knapp mit 6:5 nach...

Frankfurt. (MK) Endspurt für die Löwen Frankfurt in der DEL2.

Am Dienstag unterlagen die Löwen noch bei den Bayreuth Tigers knapp mit 6:5 nach Verlängerung. Trotz einer 3:1 Führung nach 35 Minuten mussten sich die Hessen am Ende mit einem Punkt begnügen.

Sportlich ist das Restprogramm der Hessen extrem eng getaktet. Der letzte Auswärts-Trip führt das Team von Headcoach Bo Subr am Donnerstag nach Kaufbeuren. Danach beschließen die Löwen die Hauptrunde mit zwei Heimspielen. Am Samstag geht es gegen Heilbronn und am ungewöhnlichen Montag gegen Crimmitschau.

Sportchef Franz Fritzmeier blickte am Mittwoch während der Pressekonferenz auf das Match in der Wagnerstadt zurück und wagte zugleich einen Ausblick auf die noch anstehenden Aufgaben: „Gestern war es das immer mal wiederkehrende Drama in Bayreuth, aber wir haben immer noch alle Möglichkeiten. Auch wenn es jetzt nicht mehr allein in unsere Hand liegt Erster zu werden. Jetzt ist Dresden wieder vorne. Morgen sollten wir zeigen, dass wir wieder auf unserem Weg zurück sind. Das erwarte ich morgen. Und dann haben wir noch zwei Heimspiele. Heilbronn ist sicherlich sehr gut drauf und kämpft noch um Platz sechs. Die werden sicherlich auch alles reinhauen am Samstag. Wir wollen natürlich zu Hause vor dann hoffentlich 4000 Zuschauern, die kommen dürfen und auch hoffentlich da sind, eine Top-Leistung abliefern. Montag gegen Crimmitschau natürlich genauso.“

Durch den Krieg in der Ukraine waren die letzten Tage auch bei den Löwen mehr als außergewöhnlich. Am Freitag hatte sich der DEL2-Klub nach sorgfältiger interner Analyse und juristischer Beratung vom langjährigen Partner, der russischen VTB Bank getrennt. (wir berichteten) Für diesen Schritt ernteten die Löwen viel Unterstützung und Sympathien. Allerdings steht mit dem Wegfall des Großsponsors auch der Fortbestand der Löwen auf dem Spiel. „Die Löwen Frankfurt sind sich der Tragweite und Auswirkungen dieser Entscheidung sehr bewusst, denn sie hat elementaren, ja schmerzhaften Einfluss auf die wirtschaftliche Situation und die Zukunftsfähigkeit der Löwen Frankfurt. Von daher sind wir in Sorge um den Fortbestand des Frankfurter Profi-Eishockeys“, hieß es in der dazu veröffentlichten Pressemitteilung.

Gesellschafter Stefan Krämer erklärte gegenüber der Hessenschau, dass die Löwen zwar auf finanziell soliden Füßen stehen, der Wegfall der Sponsoringeinnahmen aber gravierende Auswirkungen auf die Zukunft der Löwen hat. So hofft man in der Klubzentrale zwar auf die Unterstützung neuer Sponsoren und auf Hilfe der Kommune, aber letztendlich könne das – Stand heute – nicht die verlorene Summe auffangen. Und Krämer geht sogar noch einen Schritt weiter: „Im Mai steht die Lizensierung an, vorher sind die Playoffs, im Idealfall werden wir Meister der DEL2 und steigen in die DEL auf. Dafür brauche man aber Sponsoringeinnahmen. Und die haben wir gekappt. Jetzt brauchen wir Ersatz, und zwar so schnell es geht. Wenn wir es uns nicht leisten können, in der DEL zu spielen, weil wir den Vertrag mit der VTB Bank gekündigt haben, dann können wir keine DEL spielen“, so Krämer gegenüber der Hessenschau.

Franz Fritzmeier betonte am Mittwoch, dass dieser Schritt keine direkten Auswirkungen auf die Mannschaft gehabt habe, räumte aber ein: „Es hat jetzt keine ganz gravierenden Auswirkungen auf den Rest dieser Saison. Deswegen betrifft es jetzt die Mannschaft nicht so sehr. Aber natürlich hat die Mannschaft das auch mitbekommen. Die Spieler sind alle Menschen, verfolgen jeden Tag die Nachrichten und wir haben ja auch einige Spieler mit weißrussischer Abstammung. Sicherlich beschäftigt das die Jungs. Das Thema ist ja präsent. Wir haben mit den Spielern ausführlich über unseren Schritt gesprochen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Spieler jetzt offensichtlich groß belastet.“

Die Anhängerschaft der Löwen ist indes nicht untätig geblieben. In Abstimmung mit den Fanbeauftragten gibt es ein Crowdfunding. Das ehrgeizige Ziel ist es bis zum 14. März eine Summe von 25.000 Euro zusammen zu bekommen, um eine Fan Bande beschriften zu können. Dazu wurden mehrere kleinere Aktionen gestartet.

Der verwaiste Werbeplatz wurde übrigens auf den nun auch im Onlineshop erhältlichen Trikots der Löwen durch den Schriftzug “Peace” ersetzt. In diesen Tagen mehr als nur ein Wort. Es ist ein Statement der Löwen Frankfurt.