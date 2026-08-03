Haben die Nürnberg Ice Tigers diesen AHL-Stürmer fest an der Angel?

Nürnberg. (EM) Und sie hat es wieder getan: Die Transfer-Insiderin „RinkRat“ hat einen weiteren interessanten Namen in die Gerüchteküche gesetzt.

Stürmer Jackson Cates (28) von den Rockford IceHogs aus der AHL soll sich den Nürnberg Ice Tigers aus der Penny DEL anschließen.

Laut meinen Informationen ist Stürmer Jackson Cates aktuell der Top-Favorit auf die noch offene Import-Stürmerstelle bei den Nürnberg Ice Tigers. Der 28-Jährige stand zuletzt bei den Rockford IceHogs in der AHL unter Vertrag. — RinkRat (@RinkRat23040081) August 2, 2026

Von der Uni of Minnesota-Duluth kam er in der Saison 20/21 erstmals in den NHL-Kader der Philadelphia Flyers. Nie gedraftet schaffte er 20 NHL-Spiele für die Flyers. Die letzten knapp drei Spielzeiten verbrachte er bei den IceHogs in der AHL. Seine AHL-Bilanz lautet: 269 Spiele; 40 Tore; 46 Assist und 66 Strafminuten.

Arbeitsbiene Jackson Cates gilt als konstanter Spieler und verlässlicher Leistungsträger im Unterzahlspiel. Zudem soll er über ein starkes Bullyspiel verfügen.

Die Cates sind, wie so oft bei Nordamerikanern, eine reine Hockeyfamilie. Papa Jay spielte ebenfalls Eishockey. Jacksons jüngerer Bruder Noah schaffte 2022 den Sprung ins NHL-Team der Fylers und ist seit vier Jahren ein zuverlässiger Scorer in Philadelphia.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel von Jackson Cates nach Nürnberg bislang noch nicht.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jackson Cates @ Elite Prospects

233 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht