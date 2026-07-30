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Haben die Iserlohn Roosters ihr vorerst letztes Kader-Puzzleteil gefunden?

30. Juli 20262 Mins read320
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Mac Hollowell #81 of the Toronto Maple Leafs 2021-2022 - © Mark Blinch/NHLI via Getty Images
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Iserlohn. (EM) Hat sich die Geduld der Iserlohn Roosters ausgezahlt?

Die Suche nach einem Ersatz für Verteidiger Kyle Wood hat sich wahrlich etwas in die Länge gezogen. Aber wie so oft müssen sich gerade die Sportchefs der DEL-Klub mit schmalerem Budget hinten in der Warteschlange einreihen. Verständlicherweise picken sich die Top-Spieler möglichst die Rosinen vom Transferteller.

Für Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier scheint sich die Suche und das Warten nun gelohnt zu haben. Wieder einmal bringt DEL-Insider RinkRat einen Namen ins Spiel. Und wie so oft dürfte er erneut richtig liegen.

Verteidiger Mac Hollowell soll der neue Mann für die Abwehr sein. Der Kanadier ist 27 Jahre jung und wurde 2018 in Runde vier an Position #118 von den Toronto Maple Leafs gedraftet. Für die Leafs konnte er sechs Spiele mit zwei Beihilfen in der weltbesten Liga absolvieren. In der American Hockey League kam er für das Farmteam, die Toronto Marlies, Hartford Wolf Pack und die Wilkes-Barre/Scranton Penguins in 270 Partien zum Einsatz. Seine AHL-Bilanz: 14 Tore; 131 Assist, 145 Scorerpunkte, 214 Strafminuten. In der AHL hat der gesuchte Rechtsschütze also sein Offensivpotenzial gezeigt. Zuletzt spielte er in der russischen KHL für Lada Togliatti und ZSKA Moskau. Eigentlich sollte er für Lokomotiv Yaroslavl spielen, wurde aber direkt zu Togliatti abgegeben.

Auch Kyle Wood kam im letzten Spätsommer aus der KHL (Kunlun Red Star) zu den Roosters. Allerdings sind beide Spieler nicht vergleichbar. Hollowell ist mit 1,76 Metern einen Kopf kleiner als Wood (2 Meter) und bringt dementsprechend auch 23 Kilo weniger auf die Waage.

Guter Skater mit cleverem Aufbauspiel

Schenkt man den Reports über Hollowell Glauben, dann dürfte er aber die gefährlichere „Waffe“ von der blauen Linie und speziell im Powerplay sein. Mac Hollowell wird als ausgezeichneter Schlittschuhläufer, sowie als guter Umschaltspieler zwischen Defensiv- und Offensivzone mit einer guten Puckführung und cleverem Aufbauspiel beschrieben. Außerdem gilt er als Spieler, der mit seiner Ausdauer in der Lage ist, reichlich Eiszeit „zu fressen“. Alles in allem Attribute, die auf einen Top-Import für die DEL schließen lassen.

Offiziell bestätigt ist freilich noch nichts. Sollte der Wechsel klappen, dann würde Hollowell in Iserlohn die achte Importlizenz besetzen.

Berührungspunkte mit ehemaligen Iserlohnern gab es in Hollowells Karriere auch schon. Allerdings sehr überschaubar. Mit Nick Ritchie (2014´er Erstrundenpick und 23/24 ein Rooster) spielte er gemeinsam in Jugendtagen in der OHL und bei den Marlies für einige Tage erneut in einem Team.

Erste Spieler bereits auf dem EIs der Eissporthalle

In Iserlohn ist mittlerweile die Eisaufbereitung abgeschlossen. Die ersten Spieler haben die frisch hergestellte Spielfläche bereits benutzt, um vorrangig ihre neuen Ausrüstungsgegenstände „aufzuweichen“ und den sommerlichen Rost von den Kufen zu bekommen, damit das Gefühl für den schnellsten Mannschaftssport auf dem Eis schnell wieder da ist.

In der kommenden Woche dürfte das Team dann komplett in der Waldstadt sein. Erste Medicals und PR-Termine stehen dann unter anderem auf dem Programm. Vielleicht dann ja sogar schon mit dem vorerst letzten Neuzugang Mac Hollowell.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Mac Hollowell @ Elite Prospects

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