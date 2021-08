Haben die Haie bereits einen neuen Verteidiger gefunden? Uwe Krupp: â€žDer Markt ist ungewÃ¶hnlich ruhig“ – Ungeschlagene KÃ¶lner treten am Sonntag in Iserlohn an

Köln. (MK) Die Kölner Haie behalten in der Saisonvorbereitung ihre weiße Weste. Auch gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG gewannen die Domstädter am Freitagabend...

Auch gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG gewannen die Domstädter am Freitagabend mit 2:1 in der Verlängerung (siehe Bericht).

Kölns Headcoach Uwe Krupp zeigte sich mit dem Spiel seines Teams zufrieden. Zurückhaltend äußerte er sich zu der Frage, ob die Kölner für den Verletzten Jonas Holøs noch Ersatz verpflichten wollen. Noch nicht abschließend geklärt ist auch die Zukunft der beiden Tryout-Spieler Alex Roach und Andrej Bires, sowie von Gastspieler Tucker.

Das komplette Statement von Uwe Krupp sehen Sie im Video.

Uwe Krupp: „Wir finden unseren Stil“

Gerüchten zufolge könnten die Domstädter aber bereits fündig geworden sein. Der US-Amerikaner Patrick Sieloff (27) könnte mit seiner Athletik der Kölner Abwehr weitere Stabilität verleihen.

Die Kölner Haie haben wohl den US-Amerikanischen Verteidiger Pat Sieloff verpflichtet.

Uwe Krupp entscheidet sich erneut für einen großen, körperlich starken Verteidiger.

Im Gedächtnis geblieben ist mir Sieloff durch sein Einsteigen gegen Clarke MacArthurhttps://t.co/Al84NuttJ0 — RinkRat (@RinkRat23040081) August 28, 2021

Ausgeruhte Roosters prüfen Haie am Sonntag

Am morgigen Sonntag treten die Krupp-Schützlinge in Iserlohn an. Die Roosters hatten am Freitag spielfrei, da die Grizzlys Wolfsburg aufgrund von Corona Fällen das geplante Testspiel absagen mussten.

Bei den Roosters wird mit der Rückkehr von Taro Jentzsch (Trauerfall) gerechnet. Außerdem darf man gespannt sein, wer bei den Iserlohnern im Tor stehen wird. Eigentlich sollte im abgesagten Test gegen Wolfsburg Nachwuchsmann Jonas Neffin „sein DEL-Spiel“ bekommen. Für das Match gegen Köln war eigentlich der Ex-Kölner Hannibal Weitzmann eingeplant. Iserlohns Trainer Brad Tapper hatte vor rund zwei Wochen am Rande der ersten Testspiele erklärt, dass er eigentlich seinen Torhütern Spieler über die volle Spielzeit geben möchte. Eventuell wird er nun durch den Spielausfall zu einer Änderung tendieren.

Erstes Bully ist am Sonntag um 14:30 Uhr am Seilersee.