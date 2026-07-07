Haben die Eisbären Berlin ihre neue Nummer eins im Tor gefunden?

Berlin. (EM) Haben die Eisbären Berlin ihren neuen Goalie gefunden?

Laut DEL Insider RinkRat wird Jack Lafontaine in der kommenden Saison mit Jonas Neffin das Torwartgespann beim Deutschen Meister bilden.

Torhütersuche erfolgreich beendet? Nach meinen Infos wechseln nicht die gehandelten Adam Reideborn oder Olivier Rodrigue nach Berlin, sondern der 28-jährige Jack LaFontaine. Der Kanadier würde dann mit ein Jonas Neffin ein hungriges, vergleichsweise junges Torhüterduo bilden. — RinkRat (@RinkRat23040081) July 7, 2026

Der 28- jährige Kanadier Lafontaine spielte zuletzt in der ECHL für die Kansas City Mavericks. In seiner bisherigen Karriere bestritt er zwei NHL-Spiele für Carolina in der Saison 21/22.

Berlin wäre seine erste Europastation. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht.

Mit Jake Hildebrand (Mannheim) und Jonas Stettmer (Ingolstadt) haben die Eisbären ihre beiden Torhüter aus der letzten Saison verloren.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jack LaFontaine @ Elite Prospects

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro