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Eisbären Berlin

Haben die Eisbären Berlin ihre neue Nummer eins im Tor gefunden?

7. Juli 20261 Mins read725
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Wird Jack Lafontaine die neue Nummer eins im Berliner Tor? - © NHL Media
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Berlin. (EM) Haben die Eisbären Berlin ihren neuen Goalie gefunden?

Laut DEL Insider RinkRat wird Jack Lafontaine in der kommenden Saison mit Jonas Neffin das Torwartgespann beim Deutschen Meister bilden.

Der 28- jährige Kanadier Lafontaine spielte zuletzt in der ECHL für die Kansas City Mavericks. In seiner bisherigen Karriere bestritt er zwei NHL-Spiele für Carolina in der Saison 21/22.
Berlin wäre seine erste Europastation. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht.

Mit Jake Hildebrand (Mannheim) und Jonas Stettmer (Ingolstadt) haben die Eisbären ihre beiden Torhüter aus der letzten Saison verloren.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jack LaFontaine @ Elite Prospects

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