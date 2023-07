„Habe mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“ – Junger Haie-Stürmer beendet seine Karriere

Innsbruck. (PM Haie) Luca Muigg wird in der kommenden Saison nicht mehr im Kader des HC TIWAG Innsbruck aufscheinen. Der Tiroler beendet seine Profikarriere....

Innsbruck. (PM Haie) Luca Muigg wird in der kommenden Saison nicht mehr im Kader des HC TIWAG Innsbruck aufscheinen. Der Tiroler beendet seine Profikarriere.

Luca Muigg wird seine noch junge Profikarriere auf eigenen Wunsch hin beenden. „Für mich ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Ich bin noch bis zum November beim Bundesheer, muss auch über meine berufliche Zukunft nachdenken, so habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Man wird mich aber sicher in der Halle wiedersehen“, meint der 20-jährige.

Muigg durchlief die Haie-Nachwuchsabteilungen, und war zuletzt fester Bestandteil des Kampfmannschaftskaders. Insgesamt lief Luca über 100 Mal für die Haie in der höchsten Spielklasse auf.

„Wir bedanken uns bei Luca für seinen unbändigen Einsatz, den er in den letzten Jahren für unsere Organisation gezeigt hat, und die gemeinsame Haie-Zeit. Gleichzeitig wünschen wir ihm natürlich auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute und viel Glück“, so HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher

3915 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.