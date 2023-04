„Habe hier von Beginn an das Vertrauen und die Eiszeit erhalten“ – Maciej Rutkowski verlÃ¤ngert vorzeitig bis 2026 bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Maciej Rutkowski vorzeitig um zwei weitere Jahre bis...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Maciej Rutkowski vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Der 20-Jährige war vor der abgelaufenen Saison aus Krefeld an den Seilersee gewechselt und überzeugte direkt mit seiner Power und seiner dynamischen Spielweise. Spätestens mit dem Jahreswechsel schlug sich das auch in seinen Statistiken nieder: Nach seinem ersten Saisontreffer im Heimspiel gegen Frankfurt gleich zu Jahresbeginn platzte der Knoten beim jungen Stürmer. Insgesamt kam Rutkowski in seiner ersten kompletten DEL-Saison auf fünf Tore und acht Vorlagen.

„Maciej hat eine hervorragende Entwicklung genommen: Er hat unbestritten großes Talent und geht dorthin, wo es wehtut, was mindestens genauso wichtig ist. Er soll in den kommenden Jahren mit dieser Art und Weise voran gehen und Verantwortung übernehmen. Wir planen ihn trotz seines jungen Alters fest für eine tragende Rolle im Kader ein. Maciej hätte sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, seine Karriere nach der kommenden Saison an einem anderen DEL-Standort fortzusetzen – umso glücklicher sind wir, dass wir nach John Broda den nächsten talentierten Youngster für die kommenden Jahre an uns binden konnten“, betont Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

„Ich habe hier in Iserlohn von Beginn an das Vertrauen und die Eiszeit erhalten, die ich brauchte, um meine Entwicklung voranzutreiben – auch wenn es mit dem Tore schießen vielleicht nicht direkt funktioniert hat. Man hat in den Gesprächen schnell gemerkt, dass ich hier in den kommenden drei Jahren gute Voraussetzungen finden werde, um diesen Weg fortzusetzen. Hier am Seilersee ein Tor zu erzielen und mit den Fans zu jubeln, ist ein unglaubliches Gefühl und ich werde alles dafür geben, dass wir in den kommenden drei Jahren gemeinsam möglichst viele Tore feiern können“, freut sich Rutkowski auf die nächsten Spielzeiten mit den Roosters.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Jonas Neffin, Finn Becker.

Verteidigung: Ryan O’Connor (CAN), Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile, Torsten Ankert.

Angriff: Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck, Casey Bailey (USA).

Headcoach: Greg Poss (USA)

Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN)

Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

4414 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort