Haare ab fÃ¼r einen guten Zweck! Tiefensee spendet seine Locken

Herning. (PM MagentaSport) Arno Tiefensee, Torhüter Deutschland, hat seine lange blonde Mähne der Krebshilfe gespendet.

Vor dem Spiel spricht der Goalie mit frischer Kurzhaarfrisur über seine Beweggründe: „Ich habe sie für die Krebshilfe gespendet, damit auch Leuten, denen es nicht so gut geht, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird. Jetzt lasse ich sie wieder wachsen. Ich schau mal – vielleicht lasse ich sie für ein Jahr in einer normalen Länge. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ein bisschen länger können sie schon sein, aber nicht so exzessiv wie sie vorher waren.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV