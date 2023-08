GV EHC Biel â€“ sportlich und wirtschaftlich eine erfolgreiche Saison

Artikel anhören Biel. (PM EHC) Mit der erstmaligen Finalteilnahme im April konnte der EHC Biel die sportlichen Erwartungen in der vergangenen Saison mehr als...

Artikel anhören Artikel anhören

Biel. (PM EHC) Mit der erstmaligen Finalteilnahme im April konnte der EHC Biel die sportlichen Erwartungen in der vergangenen Saison mehr als erfüllen.

Auch wirtschaftlich ist die Saison 22-23 positiv verlaufen.

Wie anlässlich der heutigen 25. Generalversammlung der EHC Biel Holding AG kommuniziert, belief sich der Umsatz auf CHF 18’085’000. Insbesondere dank den sehr erfolgreichen Playoffs konnte ein Jahresgewinn von CHF 224’000 erzielt werden.

Für die anstehende Saison 23-24 rechnet der EHC Biel mit nochmals steigenden Umsatzzahlen und einem ausgeglichenen Ergebnis.

Keine Änderungen im Verwaltungsrat

Für das neue Geschäftsjahr gibt es im VR der EHC Biel Gruppe keine Veränderungen. Alle fünf bisherigen Mitglieder wurden für weiteres Jahr wiedergewählt: Stéphanie Mérillat (Co-Präsidentin), Patrick Stalder (Co-Präsident), Ueli Schwarz (Delegierter des VR), Thomas Weder (Mitglied) und Olivier Rihs (Mitglied).

Mike Künzle fällt aus

Stürmer Mike Künzle (*1993) hat sich beim Vorbereitungsspiel in Chaux-de-Fonds am vergangenen Freitag einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen. Er wurde am Samstag in der Hirslanden Klinik Linde erfolgreich operiert und dürfte rund 6 Wochen ausfallen.

Robin Grossmann verlängert Vertrag

Verteidiger Robin Grossmann (*1987) hat seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um 2 weitere Jahre bis April 2026 verlängert. Grossmann spielt seit 2021 beim EHC Biel.

4370 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten