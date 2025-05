„Guter Zwei-Wege-Verteidiger, der sich auf beiden Seiten des Eises wohlfÃ¼hlt“ – Krefeld Pinguine angeln sich Zach Dybowski

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Verteidiger Zack Dybowski unter Vertrag genommen.

Der Deutsch-Kanadier hat in der vergangenen Spielzeit für die Starbulls Rosenheim in 57 Spielen 32 Punkte (fünf Tore, 27 Vorlagen) erzielt.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Nach dem Weggang von Philip Riefers und Maxi Söll, waren wir auf der Suche nach einem Rechtsschützen auf der Verteidiger-Position. Zack Dybowski ist ein guter Zwei-Wege-Verteidiger, der sich auf beiden Seiten des Eises wohlfühlt. Er ist sowohl in Über- wie auch in Unterzahl eine zuverlässige Option. Uns hat seine Spielweise sehr gut gefallen und wir freuen uns darauf, ihn im Pinguine-Trikot im Einsatz zu sehen.“

Zack Dybowski: „Ein Teil der Krefeld Pinguine zu werden, ist ein spannendes neues Kapitel in meiner Eishockeykarriere, und ich bin dankbar für die Chance, Teil einer so angesehenen Organisation mit großer Tradition und leidenschaftlichen Fans zu sein. Die Atmosphäre in der Yayla Arena ist immer großartig, und was ich bisher über Krefeld gehört habe, lässt darauf schließen, dass es eine fantastische Eishockeystadt ist. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag zum großen Ziel zu leisten: nächste Saison die Meisterschaft zu gewinnen. Ich danke allen, die mich bisher unterstützt haben – ich bin gespannt auf das, was vor mir liegt.“

Der 28-Jährige stammt aus Kitchener, Kanada und erlernte das Eishockeyspielen in Oakville, ehe er einen Großteil seiner Juniorenzeit bei den Georgetown Raiders in der Ontario Junior Hockey League verbrachte. Anschließend entschied sich der Rechtsschütze für den Weg an die Wilfrid Laurier University in der kanadischen College-Liga USports, wo er bis zur Saison 2021/22 in vier Spielzeiten im Einsatz war. Noch während der Saison folgte der Wechsel zu den Passau Black Hawks in der Oberliga Süd. Nach einer weiteren vollständigen Spielzeit in Passau wechselte der 1,85 Meter große Verteidiger in die Oberliga Nord zu den Hannover Scorpions und kommt somit auf insgesamt 114 Spiele und 82 Punkte in der Oberliga. In der vergangenen Saison gelang Dybowski der Sprung in der DEL 2 zu den Starbulls Rosenheim.

