Guter Test fÃ¼r die Haie trotz Niederlage gegen Kassel!

Die Haie unterliegen in Zell am See den Kassel Huskies mit 3:7.

Nach einem schwungvollen Beginn beider Mannschaften gehen die Haie in Minute 6 durch Neuerwerbung Mark Rassell mit 1:0 in Führung. In einem durchaus hart geführten ersten Abschnitt drehen die Huskies die Partie aber noch vor der Drittelpause, und gehen mit einer 2:1-Führung in die Kabinen.

Der Beginn des zweiten Abschnitts steht dann ganz im Zeichen der Deutschen, die binnen weniger Minuten auf 5:1 davonziehen. Bei den Haien sind noch Abstimmungsschwierigkeiten zu erkennen, vor Allem in der Defensive, was aber nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten am Eis keine Überraschung ist. Mit Fortdauer des zweiten Drittels kommen die Tiroler etwas besser zurecht, und durch Hirano und Klassek auch zu weiteren Treffern. Mit 3:6 geht es zum letzten Mal in die Pause.

Im Schlussabschnitt können die Haie nicht mehr entscheidend zusetzen. Nach einem weiteren Treffer für die Huskies endet der Test in Zell am See mit einem 7:3-Sieg für Kassel.

Trotz der Niederlage ist Assistant-Coach Flo Pedevilla nicht unzufrieden: „In dieser Phase der Vorbereitung ist es klar, dass Fehler passieren. Deshalb werden Testspiele gemacht. Wir haben viel gesehen das verbessert werden muss, aber auch einige gute Ansätze.“

Tore: Rassell (6.), Hirano (35.), Klassek (38.) bzw. Tschwanow (18., 26.), Keck (9.), Olsen (23.), Detsch (23.), Weidner (38.), Bender (52.);

Erfolgreicher Start in die Vorbereitung: Huskies schlagen Innsbruck mit 7:3

Kassel. (PM Huskies) Im Rahmen ihres Trainingslagers in Zell am See trafen unsere Huskies dort heute auf den HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck.

Nach einem frühen Rückstand drehten die Schlittenhunde die Partie zu ihren Gunsten und gewannen schlussendlich mit 7:3.

Nach nur sechs gespielten Minuten konnten die Haie einen Rebound zur Führung nutzen und bekamen kurz darauf in Überzahl direkt die Gelegenheit, zu erhöhen. Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite: Valenti eroberte die Scheibe, spielte zu Keck, welcher den Puck im langen Eck hoch zum 1:1-Ausgleich versenkte (9.). Auch die nächste Unterzahlsituation überstanden die Huskies schadlos und gingen durch einen Nachschuss von Tschwanow kurz vor Drittelende selbst in Führung (18.).

In den Mittelabschnitt starteten die Huskies fulminant. Zuerst traf Olsen im Powerplay nach Vorlage von Keussen (23.), dann fälschte Tschwanow einen Puck entscheidend zum 4:1 ab und Detsch erhöhte kurz darauf sogar auf 5:1. Die ersten zehn Minuten waren auch insgesamt die wohl besten der Schlittenhunde im gesamten Spiel. Nachdem allerdings sowohl Garlent als auch Brune auf der Strafbank Platz nehmen mussten, kam Innsbruck zum nächsten Torerfolg (35.) In der 38. Minute fielen dann nochmal zwei Treffer: Zuerst traf Weidner per Nachschuss, doch die Haie hatten sofort eine Antwort parat, wodurch es mit 6:3 aus Sicht der Huskies in die zweite Pause ging.

Der Schlussabschnitt gestaltete sich ruhiger. Nachdem das Spiel zunächst wegen einer gebrochenen Scheibe mehrere Minuten unterbrochen war, erhöhte Bender auf 7:3 (52.). Auch im Schlussdrittel war noch viel Tempo im Spiel, Tore fielen aber keine mehr, wodurch die Huskies siegreich vom Eis gehen konnten.

Die Huskies spielten mit folgendem Line-Up:

Cutler – Garlent – Valenti

Keck – Turgeon – Olsen

Korte – Ahlroth – Brune

Detsch – Weidner – Tschwanow (+ Sager)

Bender – Faber

Bodnarchuk – Freis

Keussen – Müller

Stadler – Geischeimer

Maurer

(Pankraz)

Tore:

0:1 Rassel (Mackin – 6. Min.)

1:1 Keck (SH – Valenti – 9. Min)

2:1 Tschwanow (Garlent, Mieszkowski – 18. Min.)

3:1 Olsen (PP – Keussen, Bender – 23. Min.)

4:1 Tschwanow (Faber, Stadler – 26. Min.)

5:1 Detsch (Weidner, Bodnarchuk – 26. Min.)

5:2 Hirano (PP2 – Grasso, Lattner – 35. Min.)

6:2 Weidner (Sager, Detsch – 38. Min.)

6:3 Klassek (Lattner, Valentini – 38. Min.)

7:3 Brune (Bender, Turgeon – 52. Min.)