Guter Test: DEG gewinnt 6:2 in Amiens!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr fünftes Testspiel und erstes Spiel der Frankreichtour gewonnen!

Beim französischen Erstligisten Gothiques de Amiens gab es einen 6:2-Sieg (0:1, 3:0, 3:1). Das Team von Chefcoach Harry Lange zeigte erneut eine engagierte Leistung und drehte in einem schnellen und hitzigen Spiel einen 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel.

Wieder im Kader standen heute Kevin Orendorz, Matthias Pischoff, Kristian Blumenschein, Noah Münzenberger und Mateu Späth. Für Andrew Bodnarchuk war es heute das erste Spiel. Es fehlten Jason Bast, Tariq Hammond, Yushiroh Hirano und Nick Geitner. Im Tor startete Jonas Langmann.

Das Spiel begann nach beiden Nationalhymnen und mit etwas Verzögerung mit einem schnellen Powerplay für die Gastgeber. Carter Turnbull musste wegen eines Beinstellens auf die Strafbank. Trotz einiger guter Chancen für Amiens überstand die DEG die erste Unterzahl des Abends. In den darauffolgenden Minuten ging es – sehr körperbetont – hin und her, mit mehr Abschlüssen auf Seiten der heute in Lila-Rot spielenden DEG und einigen guten Chancen durch Ville Järveläinen (3.), Carter Turnbull (5.) und dem heutigen Kapitän Corey Mackin (6.), die allesamt von Gothiques-Goalie Mathis Thirion entschärft wurden. Die Defensivleistung der Düsseldorfer war konzentriert, weshalb Amiens kaum zu gefährlichen Abschlüssen kam. Es waren dann aber doch die Gastgeber, die kurz vor Ende des ersten Drittels durch einen Nachschuss von Ilies Djemel zuerst aufs Scoreboard kamen (1:0, 19:36). Mit dem Spielstand ging es in die erste Pause. Ein schnelles erstes Drittel mit wenigen Unterbrechungen.

Das zweite Drittel begann mit einer schönen Einzelleistung von Carter Turnbull, der sich durch die Verteidigung der in weiß spielenden Gothiques durchtankte, aber am Keeper der Franzosen scheiterte. Kurz darauf war es Ville Järveläinen, der einen Schuss von Brett Kemp ins Tor abfälschte. 1:1 (21:54, zweiter Assist Fabian Herrmann)! Die DEG setzte sich in der Folge öfters im Angriffsdrittel fest und traf durch Kevin Orendorz zum 2:1, der im Forecheck den Puck gewann und sich das Tor somit selbst vorbereitete (24:23, Assist Mackin)! Nur 21 Sekunden später standen wieder jubelnde Düsseldorfer auf dem Eis: Fabian Herrmann ließ nach einem Pass von Brett Kemp erneut das Netz der Franzosen zappeln (3:1, 24:44, zweiter Assist Järveläinen). Drei DEG-Tore in zwei Minuten und 50 Sekunden! Amiens nahm daraufhin eine Auszeit und bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden. Lange Zeit ging es mit sehr wenigen Unterbrechungen hin und her. Järveläinen hätte die Führung mit einem Alleingang ausbauen können, scheiterte aber mit einem Rückhandschuss an Thirion (34.). Das erste Powerplay der DEG blieb ungenutzt (37.), das Spiel blieb schnell & hitzig. Mateu Späth lieferte sich mit Amiens-Verteidiger Justin Bergeron einen Faustkampf (38.). Generell gab es in dieser Phase in nahezu jeder Unterbrechung Raufereien. Kurz vor Ende dieses kurzweiligen zweiten Drittels gab es noch eine Strafe für Amiens, in der Überzahl passierte zunächst nichts mehr. 3:1 nach 40!

Die DEG startete mit einem 56-Sekündigen Powerplay ins Schlussdrittel, von dem aber gerade mal 23 Sekunden gespielt wurden. Shawn O’Donnell schob einen Nachschuss mit der Rückhand über die Linie (4:1, 40:23, Assists Järveläinen und Turnbull). Torschütze O’Donnell musste kurz darauf auf die Strafbank. Die ersten Chancen der Gastgeber wurden von einem guten Jonas Langmann pariert, dennoch fiel der Treffer nach schönem Passspiel für Amiens durch Charles Schmitt (2:4, 43:42). Die DEG überstand kurz darauf eine 4-Minuten Unterzahl, in der es Chancen auf beiden Seiten und einen Goaliewechsel auf Seiten der Düsseldorfer gab (49.). Niklas Lunemann kam für Langmann ins Spiel. Nicht viel später fiel das nächste Tor für die DEG! Max Faber zog nach einem Pass von Erik Bradford ab, Leon Niederberger verwandelte den Nachschuss. 5:2 bei 50:37! Drei Minuten vor Schluss nahmen die Gothiques ihren Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und erneut war es Leon Niederberger, der auf Zuspiel von Erik Bradford zum 6:2 Endstand einschob (57:11). Ein guter Test gegen einen französischen Erstligisten!

Weiter geht es bereits morgen im 120km entfernten Rouen. Die DEG trifft dort um 19:30 auf die Dragons, die vergangene Saison Hauptrundensieger der „Ligue Magnus“ wurden.

Powerplays: DEG 1/2, Amiens 1/4

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