Guter Start reicht nicht: Indians unterliegen in Heilbronn

Memmingen. (mfr) Mit einer 5:2 Niederlage kehren die Memminger Indians aus Heilbrunn zurück.

Beim DEL2-Absteiger kamen die Indians gut ins Spiel, mussten am Ende aber ohne Punkte die Heimreise antreten. Am kommenden Wochenende steht nur ein Spiel für den ECCD auf dem Programm, am Freitag geht es für die Rot-Weißen nach Passau.

Einen richtig guten Start erwischten die Indians am Sonntagabend bei den Falken in Heilbronn. Mehrere gute Chancen und der verdiente 1:0 Führungstreffer in der 10. Minute durch Sofiene Bräuner waren der Lohn des guten Auftakts der Memminger. Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe die Hausherren ihrerseits das erste Mal erfolgreich waren. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 16 Sekunden drehten die Falken das Spiel und setzten den Indians damit ziemlich zu. Der HEC war auch in den folgenden Minuten bis zur ersten Pause das tonangebende Team. Robin Just ließ in der 17. Minute das 3:1 folgen und stellte damit die Weichen bereits früh auf Sieg.

Die Memminger Bemühungen um den Anschluss wurde von mehreren Strafminuten gegen die Indians zunichte gemacht. Eines der fälligen Überzahlspiele verwandelten die Gastgeber, in Person von Wernerson-Libäck, zum 4:1.

Die Indians investierten in der Folge noch einmal alles, was sie an diesem Abend zu bieten hatten, doch Patrick Berger im Gehäuse der Heilbronner ließ sich nicht überwinden, was ihm am Ende auch die Wahl zum Spieler des Abends einbrachte. Die Hausherren spielten die Partie recht routiniert zu Ende und bewiesen, dass sie in diesem Jahr sicherlich zu einem der Top-Teams der Oberliga-Süd zählen werden.

Kurz vor dem Ende schraubten sie das Spiel, in einer weiteren Powerplay-Situation, auf 5:1. Die Indians konnten dem nur noch den letzten Treffer des Abends, mit der Schlusssirene, entgegensetzen. Valentin Busch war der Torschütze in einem schnellen und intensiven Oberliga-Spiel, das vor allem im ersten Drittel beste Unterhaltung bot.

Für Daniel Huhn und sein Team verlief der Saisonstart mit 3 Siegen und 2 Niederlagen recht positiv. In den kommenden Tagen gilt es vor allem weiter an der Defensive zu arbeiten, um auch hier die notwendige Stabilität zu erreichen, die bislang nicht immer durchgehend gegeben war.

Am kommenden Wochenende gibt es für die Indians nur eine Partie zu bestreiten. Am Freitag treten die Memminger in Passau an. Am Sonntag ist der ECDC spielfrei, sodass die nächste Heimpartie erst am 20. Oktober stattfinden wird. Hier empfangen die Indianer den EV Füssen zum ersten Derby der neuen Saison.

Heilbronn – ECDC Memmingen 5:2 (1:3/0:1/1:1)

Tore: 0:1 (10.) Bräuner (Svedlund, Pekr, 5-3), 1:1 (15.) Brunner (Uski, Supis), 2:1 (15.) Cabana (Supis, Berger), 3:1 (17.) Just (Supis, Krenzlin), 4:1 (26.) Wernerson-Libäck L. (Just, Uski, 5-4), 5:1 (58.) Kuschel (Jentsch, Detig, 5-4), 5:2 (60.) Meisinger (Peleikis, Busch).

Strafminuten: Heilbronn 16 – Memmingen 14

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder ab 26. Meder) – Svedlund, Mastic; Kasten, Pokovic; Peleikis, Häring; Menner, Fleischer – Fominych, Homjakovs, Pekr; Busch, Bräuner, Marsall; Meier, Meisinger, Pfalzer; Ott, Sarto.

