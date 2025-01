Guter Start ins neue Jahr: Deggendorfer SC mit deutlichem Erfolg in FÃ¼ssen

Deggendorrf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC lieferte am Freitagabend die richtige Antwort auf die Heimniederlage gegen die Höchstadt Alligators.

Vor 2.709 Zuschauer in der Bundesstützpunkt Arena Füssen bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den EV Füssen deutlich mit 1:5.

Der Deggendorfer Cheftrainer musste im Duell mit den Allgäuern vor Spielbeginn den Kader erneut umbauen. Zwar kehrten mit David Stach und Kevin Lengle zwei Spieler zurück, jedoch fehlten mit Curtis Leinweber und Marco Baßler zwei weitere Akteure krankheitsbedingt. Petr Stloukal verpasste die Partie aufgrund einer Sperre.

Beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten noch ab, tauten dann zunehmend auf. In der zwölften Minute fiel schließlich der erste Treffer: Thomas Pielmeier wurde mustergültig von Marcel Pfänder bedient und netzte ein zum 0:1. Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Knapp zwei Minuten später bediente Farkas Verteidiger Bureau-Blais an der blauen Linie, der mit einem satten Schlagschuss den Puck zum 1:1 Pausenstand in die Maschen drosch.

Im zweiten Abschnitt kamen die Deggendorfer schwungvoll aus der Kabine und gingen in der 22. Minute erneut in Führung. Rückkehrer David Stach düpierte per Stockheber einen Füssener Verteidiger und blieb allein vor Hötzinger eiskalt und traf zum 1:2. Der DSC hatte nun mehr von der Partie und legte in der 29. Minute einen weiteren Treffer nach. Dieses Mal war es Andreé Hult, der auf Zuspiel von Thomas Greilinger zum 1:3 traf. Trotz weiterer Gelegenheiten blieb es bei diesem Spielstand nach 40 gespielten Minuten.

Im Schlussdrittel starteten die Hausherren druckvoll und wollten noch einmal herankommen. Doch die Deggendorfer verteidigten das Ergebnis geschickt und schlugen in der 54. Minute eiskalt zu. Nach tollem Pass von Thomas Greilinger traf David Stach zum 1:4. Knapp zwei Minuten vor Ende nahm der EV Füssen noch Hötzinger zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme bliebt jedoch erfolglos: Johannes Schmid traf ins verwaiste Füssener Tor zum 1:5 Endstand.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC erst wieder am kommenden Mittwoch. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die onesto Tigers Bayreuth.

