Guter Start fÃ¼r den ERC

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen 1999 e.V. gewinnt sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den höherklassigen Landesligisten SC Forst mit 3:1.

Der Neubeginn des ERC Sonthofen ist geglückt. In einem harten aber fairen Spiel konnten sich die Oberallgäuer in Peißenberg gegen den SC Forst durchsetzen. Trainer Peter Waibel zeigt sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „…unsere Vorgaben wurden umgesetzt und gemessen an nur vier Trainingseinheiten hat sich die Mannschaft sehr gut präsentiert. Wir haben über das ganze Spiel hinweg vier Reihen eingesetzt (…) auch die Jungen haben einen sehr guten Job gemacht…“

Der ERC begann die Partie druckvoll. Bereits in der 5. Spielminute konnte Robin Berger auf Zuspiel von Denis Adebahr das erste Saisontor für die Schwarz-Gelben markieren. Sonthofen war im ersten Drittel die spielbestimmende Mannschaft, so kam es in der 17. Minute zum zweiten Treffer für den ERC. Der junge David Mische wurde von Vladimir Kames bedient und traf zum 2:0.

Das zweite Drittel gestaltete sich ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten Chancen, jedoch waren es wieder die Oberallgäuer die einen weiteren Treffer verbuchen konnten. In der 35. Spielminute brachten Dustin Ottenbreit und Christian Engler den Sonthofener Routinier Christian Tarrach in eine aussichtsreiche Position, Tarrach ließ sich diese nicht nehmen und schob zum 3:0 ein.

Im ebenfalls ausgeglichenen letzten Drittel kamen nur noch die Hausherren zum Zug. In der 56. Spielminute traf Klaus Müller zum 1:3 Endstand.

Der ERC gewinnt das erste Vorbereitungsspiel mit 3:1. Die Mannen um das Trainerduo Kames und Waibel boten eine solide Leistung auf Augenhöhe. Das Torhütergespann mit Fabian Schütze und Dominik Bauer erwies sich als sicherer Rückhalt, beide waren je zur Hälfte im Einsatz.

Das nächste Vorbereitungsspiel findet am 02.10.2020 in und gegen Pfronten statt.