Gute Nachrichten aus Fischtown: Pinguins verlängern mit zwei Abwehrstützen

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Pinguins setzen auch in der nächsten Saison auf zwei bewährte Kräfte.

Maxim Rausch und Phillip Bruggisser bleiben an Bord und haben ihre Verträge verlängert.

Maxim Rausch hat sich seit seiner Ankunft in Fischtown spürbar weiterentwickelt und mit seiner Arbeitseinstellung und Lernbereitschaft überzeugt. Der Club sieht in ihm ein wichtiges Element für die weitere Kaderplanung – auch mit Blick auf seine Rolle in der U24-Regelung in der kommenden Saison.

Maxim Rausch: „Ich freue mich sehr, weiterhin in Bremerhaven zu bleiben. Ich habe hier in den letzten Monaten viel Vertrauen und Unterstützung gespürt und konnte mich sportlich und persönlich gut weiterentwickeln. Ich will diesen Weg konsequent fortsetzen, weiter hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen. Die Pinguins sind für mich der richtige Ort, um den nächsten Schritt zu machen.“

Phillip Bruggisser steht bei den Pinguins für Kreativität und einen harten Schuss. Mit seiner professionellen Herangehensweise, seinem Einsatz und seinem Standing in der Mannschaft hat er sich als wertvolle Säule im Team etabliert und genießt intern wie extern großes Vertrauen.

Phillip Bruggisser: „Ich freue mich sehr, dass ich weiter das Trikot der Fischtown Pinguins tragen darf. Bremerhaven ist für mich sportlich wie privat zu einem richtigen Zuhause geworden. Ich fühle mich im Team und im Umfeld sehr wohl und glaube an den Weg, den wir hier gemeinsam gehen. Ich will weiterhin jeden Tag alles investieren, um der Mannschaft Stabilität zu geben und unseren Fans erfolgreiche Spiele zu liefern.“

Sebastian Furchner, Sportdirektor der Fischtown Pinguins, betont die Bedeutung der Vertragsverlängerungen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rauschi und Bruggi zwei Spieler weiter an uns binden konnten, die sportlich wie auch charakterlich hervorragend zu den Pinguins passen. Phillip bringt mit seiner Spielweise in entscheidenden Situationen das gewisse Extra und ist zudem ein wichtiger Faktor in der Kabine. Bei Maxim sehen wir eine sehr positive Entwicklung: Er hat in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht, arbeitet extrem hart und ist ausgesprochen lernwillig. Dass er im kommenden Jahr unsere U24-Stelle besetzt, unterstreicht, wie überzeugt wir von seinem Weg und seinem Potenzial sind.“

Mit den Verlängerungen von Rausch und Bruggisser setzen die Fischtown Pinguins ein klares Zeichen für nachhaltige Kaderentwicklung und schaffen zugleich Planungssicherheit für die kommende Saison.