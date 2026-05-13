Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + „Gute Gespräche mit den Verantwortlichen“ – Haie verpflichten Tim Fleischer
! +Kölner HaieTransfer-News

„Gute Gespräche mit den Verantwortlichen“ – Haie verpflichten Tim Fleischer

13. Mai 20261 Mins read107
Share
Tim Fleischer - © Kölner Haie
Share

Köln. (PM Haie) Zweiter Neuzugang für die Kölner Haie.

Von den Straubing Tigers wechselt Stürmer Tim Fleischer zum KEC. Der 25-Jährige absolvierte in seiner PENNY DEL-Karriere bislang 344 Spiele (146 Scorerpunkte) und gehörte in den vergangenen fünf Jahren stets dem Team der deutschen Nationalmannschaft an. Bei den Haien wird Fleischer zukünftig mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Tim hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten mit und gegen die Scheibe eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird unsere Offensive um viele weitere Optionen bereichern. Trotz seines recht jungen Alters bringt er bereits viel Erfahrung mit und ist zudem noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Wir freuen uns sehr, Tim ab sofort in Köln begrüßen zu dürfen.“

Tim Fleischer: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und freue mich sehr, ab sofort ein Teil der Haie zu sein. Ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison, die Heimspiele in der LANXESS arena und darauf, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison der Haie beizutragen.“

Über Tim Fleischer
Der 25-jährige Stürmer erlernte in seiner Geburtsstadt Iserlohn das Eishockeyspielen und spielte bis zur U19 im Nachwuchs des IEC. Anschließend ging Fleischer für ein Jahr zu den Jungadler Mannheim, ehe eine Saison in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Hamilton Bulldogs folgte.

Nach dem Jahr in Kanada kehrte Fleischer nach Iserlohn zurück, lief für die Roosters zwei Jahre in der PENNY DEL auf, ehe der Rechtsschütze nach Nürnberg weiterzog. Bei den Ice Tigers etablierte sich Fleischer als zuverlässiger Scorer und wurde in der Saison 2021/2022 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

Zur Saison 2024/2025 zog es Fleischer weiter südlich nach Straubing. Für die Tigers erzielte der Angreifer in den vergangenen beiden Jahren in 123 PENNY DEL-Spielen 57 Scorerpunkte.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
204
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Update zur Stadion-Erweiterung des EVZ

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Kassel HuskiesTransfer-News

Karriereende und Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Alex Heinrich wird Teamkoordinator der Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Mit 38 Jahren beendet Alex Heinrich seine Profikarriere und...

By13. Mai 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Simon Bourque verlängert in Wien

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals und Verteidiger Simon Bourque konnten sich...

By13. Mai 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Graham Knott zaubert zwei weitere Jahre für die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Ihr Topscorer bleibt den Steinbach Black Wings Linz...

By13. Mai 2026
IceFighters LeipzigTransfer-News

IceFighters vermelden eine Vertragsverlängerung und begrüßen erfahrenen Dani Bindels

Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Robin Thalmeier steht auch in der kommenden Spielzeit...

By13. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten