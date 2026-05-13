„Gute Gespräche mit den Verantwortlichen“ – Haie verpflichten Tim Fleischer

Köln. (PM Haie) Zweiter Neuzugang für die Kölner Haie.

Von den Straubing Tigers wechselt Stürmer Tim Fleischer zum KEC. Der 25-Jährige absolvierte in seiner PENNY DEL-Karriere bislang 344 Spiele (146 Scorerpunkte) und gehörte in den vergangenen fünf Jahren stets dem Team der deutschen Nationalmannschaft an. Bei den Haien wird Fleischer zukünftig mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Tim hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten mit und gegen die Scheibe eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird unsere Offensive um viele weitere Optionen bereichern. Trotz seines recht jungen Alters bringt er bereits viel Erfahrung mit und ist zudem noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Wir freuen uns sehr, Tim ab sofort in Köln begrüßen zu dürfen.“

Tim Fleischer: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und freue mich sehr, ab sofort ein Teil der Haie zu sein. Ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison, die Heimspiele in der LANXESS arena und darauf, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison der Haie beizutragen.“

Über Tim Fleischer

Der 25-jährige Stürmer erlernte in seiner Geburtsstadt Iserlohn das Eishockeyspielen und spielte bis zur U19 im Nachwuchs des IEC. Anschließend ging Fleischer für ein Jahr zu den Jungadler Mannheim, ehe eine Saison in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Hamilton Bulldogs folgte.

Nach dem Jahr in Kanada kehrte Fleischer nach Iserlohn zurück, lief für die Roosters zwei Jahre in der PENNY DEL auf, ehe der Rechtsschütze nach Nürnberg weiterzog. Bei den Ice Tigers etablierte sich Fleischer als zuverlässiger Scorer und wurde in der Saison 2021/2022 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

Zur Saison 2024/2025 zog es Fleischer weiter südlich nach Straubing. Für die Tigers erzielte der Angreifer in den vergangenen beiden Jahren in 123 PENNY DEL-Spielen 57 Scorerpunkte.