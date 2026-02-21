Gute Füssener Leistung beim 1:4 in Memmingen

Füssen. (PM EVF) Füssen hat sich in Memmingen gut geschlagen.

Beim Tabellenzweiten unterlag man mit 1:4 (0:1, 1:3, 0:0), konnte aber mit viel Einsatz und Intensität überzeugen. In der Offensive fehlte natürlich Bauer Neudecker. Zwei zu schnell gefallene Treffer für die Gastgeber im mittleren Abschnitt waren vorentscheidend. Nun ist es ganz wichtig, dass man im Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen Höchstadt voll fokussiert ist.

Der EVF lieferte ein starkes erstes Drittel ab und lag nur wegen einem passgenauen Abschluss von Brett Ouderkirk mit 0:1 zurück. Ansonsten war die Partie sehr ausgeglichen und Julian Straub hatte in der 15. Minute sogar die große Chance zum Ausgleich, als er frei vor dem gegnerischen Gehäuse verzog.

In den zweiten Abschnitt starteten die Indians stark, bauten viel Druck auf. Der Eissportverein hielt aber voll dagegen und wurde ab der 28. Minute selbst wieder offensiver. Nach einigen guten Chancen war es Marek Slavik, der fast genau zur Mitte der Partie den Ausgleich markieren konnte. Leider hatte das Ergebnis nicht lange Bestand, nur zwölf Sekunden später markierte Tobias Meier das 2:1, nachdem ein Füssener Verteidiger die Scheibe verloren hatte. Der EVF gab ich nicht auf, hatte auch in der Folge einige gefährliche Torversuche. Doch eine Einzelaktion von Verteidiger Connor Blake brachte das 3:1. Wieder nur siebzehn Sekunden später leitete ein Schuss an den Außenpfosten das 4:1 ein, welches erneut Meier per Abstauber erzielte.

Damit waren die Karten gemischt für das Schlussdrittel, wo die Hausherren das Spiel beherrschten, aber immer wieder an Timotej Pancur scheiterten. Am Ende vergab Simon Boyko noch eine große Chance zum zweiten Treffer, und für eine körperliche Auseinandersetzung mussten Timo Gams und Nicolas Jentsch für jeweils fünf Minuten auf das Sünderbänkchen. Das einzige Powerplay im gesamten Spiel bekam Memmingen, aber auch hier fiel kein weiterer Treffer mehr.

Tore: 1:0 (14.) Ouderkirk (Brassard, Menner), 1:1 (30.) Slavik (Straub, Nerb), 2:1 (31.) Meier (Pfalzer, Homjakovs), 3:1 (36.) Blake (Ouderkirk, Spurgeon), 4:1 (36.) Meier (Ettwein, Pfalzer).

Strafminuten Memmingen 2 plus 5 für Gams, Füssen 4 plus 5 für Jentsch.

Zuschauer 2289.