Guggenheim erhÃ¤lt Dreijahresvertrag bei den Tigers

Langnau i.E. (PM SCL) Die SCL Tigers und der 18-jährige Verteidiger Bastian Guggenheim einigen sich über einen mehrjährigen Vertrag. Guggenheim unterschreibt bei den Emmentalern...

Langnau i.E. (PM SCL) Die SCL Tigers und der 18-jährige Verteidiger Bastian Guggenheim einigen sich über einen mehrjährigen Vertrag.

Guggenheim unterschreibt bei den Emmentalern für drei Jahre bis Saison 2022/23.

Der grossgewachsene Verteidiger (185 cm, 84 kg) ist ein Eigengewächs der SCL Tigers und gilt als hoffnungsvolles Talent. Er bestritt in der vergangenen Saison 25 Partien für das U20 Elit Team der SCL Young Tigers und kam ebenfalls zu 20 Einsätzen in der Swiss League, wo er beim SC Langenthal erste Erfahrungen in der zweitobersten Liga sammeln konnte. Er hat sich bei Langenthal gut weiterentwickelt, weshalb die SCL Tigers mit ihm eine längerfristige Karriereplanung erarbeitet haben.

An der letzten U-20 Weltmeisterschaft in Tschechien erreichte Guggenheim mit dem Schweizer Nationalteam den fünften Schlussrang. Für Guggenheim, er hat Wurzeln im tschechischen Ostrava, war es die zweite Junioren Weltmeisterschaft. Er gehörte auch zum U18-Nationalteam an der WM in Schweden 2019.

Nebst den beiden Stürmern Joel Salzgeber und Keijo Weibel erhält nun auch Guggenheim einen längerfristigen Vertrag bei den Tigers. Er unterschreibt einen Vertrag für drei Jahre.