GÃ¼nstiger shoppen: Verbrauchsartikel fÃ¼r den Alltag zu einem Ã¼berzeugenden Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis

Die gestiegene Inflation fordert von Verbrauchern finanziell Einiges ab. Da das Haushaltsbudget oft so knapp bemessen ist, dass nicht viel Spielraum übrig bleibt, ist es wichtig, gut zu kalkulieren. In der Praxis führt dies häufig zu einem immensen Mehraufwand: Prospekte werden gewälzt, verschiedene Verkaufsstätten angefahren und dafür meist mehr Sprit als nötig aufgewendet. Hinzu kommt, dass die Verbrauchermärkte vielerorts mit leeren Regalreihen von sich reden machen.

Um am Ende des Einkaufs nicht die gewünschte Ersparnis draufgezahlt zu haben, empfiehlt es sich, bei einem einzigen Händler zu kaufen. Am bequemsten und lukrativsten funktioniert das über das Internet – online sind viele Produkte zu einem günstigen Preis erhältlich. Ob Produkte der Nahrungsergänzung oder LED-Lampe: Im Onlineshop Audisana ist fast alles für die Versorgung des privaten Haushalts erhältlich.

Keine Lust auf Laden-Hopping?

Nach einem anstrengenden Arbeitstag den Einkauf zu erledigen, gleicht oft einer Mammutaufgabe. Wer dann erst einmal vor den Lebensmittelregalen steht, stellt meist fest, dass artfremde Waren wie Bürobedarf, Kosmetika und Haushaltsutensilien wie Kerzen und Batterien in den eigenen Beständen gleichermassen aufzufüllen sind. Kaum ein Verbrauchermarkt bietet ein so umfangreiches Sortiment, dass man an Ort und Stelle fündig wird. Anders bei Audisana: Das Sortiment umfasst aktuell rund 3.000 Produkte für den Haushalt und wird kontinuierlich erweitert.

Ob Hygieneartikel, Haushaltsbedarf, Hunde- und Katzenfutter, Gesundheitsprodukte oder Zubehör wie Batterien für die Hörgeräte: Das Warenangebot von Audisana ist extrem vielseitig und basiert auf Markenprodukten.

Modernes Logistikzentrum in Thurgau

Das Schweizer Logistikzentrum in Aadorf wird aktuell einer kompletten Modernisierung unterzogen. Dies hat den Vorteil, dass ein Grossteil der Produkte nahezu kontinuierlich verfügbar ist. Da die Lieferung im Zuge dessen innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgt, ersetzt das Einkaufen bei Audisana auch in der Praxis den herkömmlichen Ladeneinkauf und gestaltet den Einkaufsprozess ausgesprochen effektiv. Hinzu kommt, dass sich die online gebotenen Preise auf einem ansprechenden Niveau bewegen. Grosshandelsrabatte erlauben das Weiterreichen attraktiver Produktpreise.

Erfahrener Experte im Vertrieb von Verbrauchsartikeln aller Art

Audisana ist ein renommierter Geschäftsbetrieb, der sich ursprünglich in der Hörakustik einen Namen gemacht hat. Daher sind auch heute noch Verbrauchsartikel dieser Branche im Online-Sortiment des Unternehmens erhältlich. Im Laufe der Zeit hat die Firma ihr Angebotsspektrum weiter diversifiziert. Das ursprüngliche Gesundheitskonzept wird heute um Mittel zur Nahrungsergänzung, Hygieneartikel und viele weitere Sparten des alltäglichen Bedarfs erweitert.

Für den Verbraucher bedeutet dies weniger Aufwand und geringere Kosten, was sich im Geldbeutel meist recht schnell bemerkbar macht.

