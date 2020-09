Grundlage fÃ¼r den Spielbetrieb: Wild Wings stellen Hygienebetriebskonzept vor

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der Geschäftsführer der Schwenninger Wild Wings Christoph Sandner war jetzt zusammen mit seinem Führungsteam und den beiden Teamärzten Dr. Klaus...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der Geschäftsführer der Schwenninger Wild Wings Christoph Sandner war jetzt zusammen mit seinem Führungsteam und den beiden Teamärzten Dr. Klaus Götz und Dr. Ladislav Plesak bei Landrat Sven Hinterseh und dem Leiter des im Landratsamt ansässigen Gesundheitsamtes Dr. Jochen Früh, um ihnen das Hygienebetriebskonzept zur Nutzung der Helios Arena für die kommende Eishockeysaison mit Zuschauern vorzustellen.

Ein intensiver fachlicher Austausch hat aufgezeigt, dass die Verantwortlichen der Schwenninger Wild Wings sehr gewissenhaft das Hygienebetriebskonzept aufgestellt haben und dies eine gute Grundlage für den Spielbetrieb in der kommenden Saison sein kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen von Bund und Land eine Spielrunde vor Zuschauern ermöglichen, führte Landrat Sven Hinterseh aus und hier müsse nun die Novellierung der Corona-Sportverordnung des Landes, die in den kommenden Wochen angekündigt ist, abgewartet werden.

Richtig ist aber, dass die WILD WINGS sich schon heute über die Modalitäten eines Spielbetriebs Gedanken machen und dies mit den verantwortlichen Stellen bei der Stadt Villingen-Schwenningen und im Landratsamt eng abstimmen. Alle Gesprächsteilnehmer hoffen nun, dass der Pandemieverlauf in den nächsten Wochen es zulässt, einen Spielbetrieb zu Mitte November und dann mit Zuschauern ins Auge zu fassen.

„Ein Spielbetrieb ohne Zuschauer ist für uns nicht darstellbar oder finanzbar, deshalb ist es für die Wild Wings und unter anderem der Nachwuchsabteilung des SERC essenziell, dass wir zumindest mit einer reduzierten Anzahl an Zuschauern in die neue Saison ab dem 13. November gehen können. Wir bedanken uns im Namen aller Eishockeyfans und Partner der Wild Wings, für die äußerst konstruktiven Gespräche mit unserem Landrat Sven Hinterseh und Herrn Dr. Jochen Früh sowie den verantwortlichen Mitarbeitern des Landrats- und Gesundheitsamts.“, so Christoph Sandner, Geschäftsführer der WILD WINGS Spielbetriebs GmbH.