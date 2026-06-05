Groundhopper in Europa aufgepasst! Zwei interessante Freiluftspiele sind in einer Motorsportarena und einem Skisprungstadion geplant

Gävle / Bischofshofen. (EM) Vor einigen Tagen machte die Idee einer Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels im kommenden Mai in der Schalker Veltins-Arena die Runde.

Nach 2010 wäre es eine Neuauflage im Gelsenkirchener Fußballstadion. 17 Jahre nach der Premiere dürften viele Eishockeyfreunde damals noch nicht dabei gewesen sein. Für Eishockey-Groundhopper wäre das Eröffnungsspiel sicherlich ein Pflichttermin. Groundhopper sind Eishockeyfans, deren Leidenschaft darin besteht, möglichst viele verschiedene Stadien und Arenen auf der ganzen Welt zu besuchen. In der Szene kann man Stadion- und Länderpunkte sammeln.

Spiele in außergewöhnlichen Spielstätten, die nicht die reguläre Heimspielstätte eines Klubs sind, genießen aufgrund ihrer Einmaligkeit einen besonders hohen Stellenwert in der Szene.

Außerhalb Deutschlands warten in der kommenden Saison zwei weitere interessante Events auf die Eishockeyfans.

Brynäs und Färjestad wollen sich in Motorsportarena messen

In der schwedischen Liga (SHL) ist ein Freiluftspiel geplant. Brynäs und Färjestad wollen sich am 19. Dezember unter freiem Himmel in der Tierp-Arena messen.

Die Tierp Arena ist sonst Austragungsort für Motorsportveranstaltungen, Konferenzen und Konzerte. Sie befindet sich rund 50 Kilometer südlich von Gävle (Brynäs IF) im nördlichen Uppland.

„Derzeit laufen Gespräche über die genauen Spielzeiten und die endgültige Spielorganisation mit dem Schwedischen Eishockeyverband, der SHL, der SDHL und TV4. Die Planungen sind jedoch schon so weit fortgeschritten, dass die Neuigkeiten nun veröffentlicht werden können“, schreibt Brynäs auf seiner Website.

„Dieses Konzept überzeugt uns sehr. Die Arena ist vorhanden, ihre Lage ist geografisch attraktiv, und die Tierp Arena verfügt über umfassende Erfahrung in der Ausrichtung von Großveranstaltungen. Ein noch größeres Erlebnis als das Eishockeyspiel selbst zu schaffen und dies gemeinsam mit der Tierp Arena zu realisieren, fühlt sich spannend und absolut richtig an“, so Jakob Westerlund, kaufmännischer Leiter bei Brynäs.

Außerdem soll ein weiteres Spiel der höchsten schwedischen Frauenliga (SDHL) dort ausgetragen werden.

Das letzte Freiluftspiel der SHL fand 2013 statt, als Frölunda und Skellefteå in Gamla Ullevi aufeinandertrafen.

In Finnland ist die jährliche Eishockey-Freiluftspiel-Reihe unter dem Namen Talviklassikko (finnisch für Winter Classic) bekannt und wird im Olympiastadion zu Helsinki ausgetragen.

Eishockey-Magazin Classics: Das Talviklassikko (Winter Classic) 2011 in Helsinki

Planungen für das Monutain Classic beginnen gerade erst

Und auch in der multinationalen ICEHL ist ein Freiluftspiel in Planung. Mit der Aufnahme von Mailand in die Liga verkündete man im Rahmen der Generalversammlung die Bereitschaft zur grundsätzlichen Durchführung des Mountain Classic. Mit dem geplanten Outdoor-Spiel an der Skisprungschanze in Bischofshofen im Jänner soll ein außergewöhnliches Eventformat geschaffen werden, das weit über die Liga hinaus Aufmerksamkeit erzeugen kann. Die weiteren organisatorischen und infrastrukturellen Planungen werden nun gemeinsam mit den beteiligten Partnern vorangetrieben.

ICE-Vizepräsident Erich Falkensteiner: „Ein weiteres starkes Signal ist die grundsätzliche Entscheidung zur Durchführung des Mountain Classic. Dieses außergewöhnliche Event hat das Potenzial, weit über die Grenzen des Eishockeysports hinaus Aufmerksamkeit für die win2day ICE Hockey League zu schaffen.“

Die Paul-Außerleitner-Skisprungschanze in Bischofshofen liegt im Salzburger Land, ca. 55 Kilometer südlich von Salzburg. Das reine Stadion bietet Platz für 25.000 Zuschauer und ist damit eine der größten Sportarenen Österreichs. Im Rahmen der weltbekannten Skisprung Vierschanzentournee ist Bischofshofen nach Oberstdorf, Garmisch und Innsbruck der vierte und letzte Austragungsort, an dem die Entscheidung über den Sieg fällt.